Prisa invierte en Radiópolis conforme a la ley y carece de control de contenidos, responde a Coral

Es falso que Grupo Prisa invierta fuera de la ley en México y que tenga el control de los contenidos de Radiópolis como asegura Corporativo Coral, dijo Jesús Guerra Méndez, vocero de la empresa de origen español.



“De hecho, contamos con la autorización de la Dirección General de Inversión Extranjera desde 2001, que le permite a Prisa ser propietaria de hasta el 50% del capital social de Radiópolis”, dijo el abogado en conferencia de prensa.



Este lunes, Corporativo Coral informó que Grupo Prisa viola flagrantemente la Ley de Inversión Extranjera ya que no puede tener el control de un sistema de radio en México, por tratarse de una actividad estratégica y prioritaria.



Por otra parte, la empresa mexicana indicó que el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la ciudad de México ordenó tener por no presentada la demanda de Medidas Pre Arbitrales promovida por Corporativo Coral.



Al respecto, Grupo Prisa menciona que se debió a que la solicitud no fue realizada por un apoderado.

En cuanto a los contenidos, Guerra Méndez dijo que Prisa nunca ha tenido el control operativo de Radiópolis.



“Nunca lo ha tenido, no lo tiene y no lo tendrá, esa es una especulación que ha existido alrededor de falsas apreciaciones de Grupo Coral”.



A principios de 2018, Televisa decidió desinvertir en Radiópolis y Prisa prefirió esperar antes que salir de la radiodifusora.



Tras ser Miguel Alemán Magnani quien apostara por el 50% de Radiópolis que tenía Televisa, Prisa decidió conservar su inversión en México después de conversaciones con el empresario mexicano.



“En 2018 se firmó un entendimiento entre el señor Alemán y Prisa de cómo serían los términos bajo los cuales coexistirían sus inversiones”, detalló Guerra Méndez.



Posteriormente, Alemán Magnani hizo la oferta por Radiópolis, proceso que se concretó este año.



El abogado de Grupo Prisa destacó que el contrato de accionistas es distinto al que se tenía con Televisa y fue pactado entre Grupo Coral y Prisa en julio de 2019.



Después de la adquisición de Radiópolis, Grupo Coral comenzó a incumplir con el contrato de accionistas pactado con Grupo Prisa, asegura el abogado.

