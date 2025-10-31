Más Información

Cae mando, era enlace entre CJNG y La Barredora

La mañanera de Sheinbaum, 31 de octubre, minuto a minuto

ONU pide a EU cesar los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico; denuncia "ejecuciones extrajudiciales"

SEP pide reconocer a niños y adolescentes trans

Caso DJ B-King y DJ Regio Clown: Estas son las claves del homicidio de los músicos colombianos

Productores de maíz mantienen 12 bloqueos en red federal y 2 autopistas; denuncian grupo de choque en el Arco Norte para liberar vía

En la sesión overnight, el mostró volatilidad alcista. Hoy viernes de Halloween, el peso cede terreno frente al dólar, a medida que el billete americano continúa al alza.

Lo anterior en un contexto donde los últimos datos económicos locales evidenciaron la desaceleración de la economía mexicana, comentaron los especialistas de Monex.

La en los mercados internacionales abre alrededor de , lo que significa una depreciación de 0.1% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.13%. El euro baja 0.08% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.29%.

A su vez, el bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas avanza 1.2%, recuperando el interés de los inversionistas.

Peso mexicano amanece con una depreciación de 0.1%. Foto: Archivo
Mercados accionarios amanecen positivos tras datos sólidos del sector tecnológico

Los mercados accionarios en Estados Unidos extienden su racha positiva, impulsados por sólidos reportes corporativos en el sector tecnológico.

Amazon lidera las ganancias tras un repunte en su unidad de nube, mientras que Apple avanza por una guía favorable para la temporada navideña. Por su parte Nvidia suma nuevos acuerdos en Asia, reforzando su estrategia global en inteligencia artificial.

En contraste, en Europa y Asia muestran retrocesos, ya que persisten dudas sobre la sostenibilidad del rally ante valuaciones elevadas. En el plano comercial, se anticipa una reanudación del diálogo entre Estados Unidos y China, tras señales de distensión en las tensiones arancelarias.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 1.26% del Nasdaq.

En Europa las bolsas presentan movimientos negativos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con una disminución de 0.45%, mientras que en Asia los mercados cerraron mixtos, el Nikkei ganó 2.12% y el Han Seng retrocedió 1.43%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, retrocede 0.2%, con la atención puesta en la reunión de la OPEP+ este fin de semana, en un contexto de creciente preocupación por el exceso de oferta. Metales al alza.

