¿Por qué no se usaron los DEG del FMI para pagar deuda?

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) asignados a México por el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el equivalente a 12 mil millones de dólares no se pueden usar para pagar la deuda pública.



De acuerdo con la titular de la Unidad de Crédito Público de la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), María del Carmen Bonilla, el marco institucional no lo permite.



“Nuestro marco institucional permite el uso de esos recursos para la balanza de pagos, por esa razón no se puede hacer el intercambio (a dólares para pagar deuda)”, explicó durante su participación en la Cátedra SHCP de la UNAM.

Expuso que actualmente, la única manera que se tiene para prepagar deuda, es cuando hay un remanente del Banco de México (Banxico).



“Ese remanente de operación, es el que nos permite poder canalizar a prepago de deuda”, indicó.



Sin embargo, destacó que la base de las reservas sobre la cual se calcula la utilidad del Banco Central, es diferente a la del gobierno federal con la deuda.



Afirmó que para el país, siempre va a ser mucho mejor tener un tipo de cambio estable, que recibir remanentes del Banxico, dado que las bases son distintas.



“El mejor mecanismo es un tipo de cambio estable que permita hacer frente a los pagos y no una depreciación muy grande que te genere remanentes que si te sirvan para prepagar deuda, pero al final no te compensan lo que se subió en el costo”, matizó.

María del Carmen Bonilla, mencionó que lo mismo sucede para el caso de la Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI: no se puede utilizar para disminuir el endeudamiento.



Cada país tiene la libertad de determinar el destino de la LCF, y México consideró que servirá para enfrentar problemas de la balanza de pagos, algo que no está sucediendo en estos momentos en que registra un superávit, manifestó.

