Por inflación e inseguridad, analistas recortan PIB a 1.8%

En vísperas de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualice el escenario esperado para el 2022, analistas consultados por Banco de México (Banxico) recortaron el pronóstico de crecimiento por debajo del 2% y subieron la inflación cerca del 6%.



Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo a través de la SHCP, entregue al Congreso de la Unión los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2023, documento en el cual da un adelanto preliminar del panorama esperado para el siguiente año, y revisa las variables económicas que se aprobaron para el ejercicio en curso.



Mientras tanto, en la encuesta que levantó el Banco Central entre analistas, los ajustes se deben a las preocupaciones por la alta inflación, los niveles de inseguridad pública e incertidumbre política interna.

También porque ven que la situación económica seguirá igual, y porque ante ese contexto, la mayoría asegura que no es el mejor momento para realizar inversiones.



El consenso de los 37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero que participan en la encuesta, ajustó de 2% a 1.80% el producto interno bruto (PIB) para este año.



Con ello, es la primera vez que el consenso coloca por debajo del 2% el nivel de crecimiento de la actividad económica para el 2022.



Para el 2023, también recortaron a 2% su pronóstico de crecimiento desde el 2.10% de la encuesta previa.



De ahí que no modificaron sus expectativas para la creación de nuevos empleos al dejarlas en 450 mil y 400 mil el número de trabajadores registrados ante el IMSS para el 2022 y 2023, respectivamente.

La inflación subió de 4.68% a 5.80% para el cierre del presente año; para el siguiente, el nivel que anticipan para el índice que mide los precios al consumidor pasó de 3.80% 4%, según la consulta.



Por lo tanto, perciben condiciones monetarias más restrictivas con una tasa de fondeo interbancario de 8% al cierre del año frente al 7.25% que preveían hace un mes.



Los obstáculos para la economía mexicana siguen siendo factores internos con el 40% como la gobernanza con la incertidumbre política interna y la inseguridad pública por delante.



Ahora la inflación repuntó de 15% a 20% como limitante para la actividad económica y preocupación para los analistas.

