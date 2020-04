Plan de AMLO llevará a muchas empresas al cierre: Concanaco y Canacintra

La lista de acciones que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador llevarán a muchas empresas al cierre y a un tétrico escenario, dijeron los presidentes de la Concanaco y de la Canacintra.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los líderes de esos dos organismos empresariales afirmaron que el gobierno no consideró que sin apoyos a la planta productiva, se contraerán los ingresos al erario público y no habrá recursos ni para las obras gubernamentales de infraestructura ni para los programas sociales.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, dijo en entrevista:

“Preocupa el mensaje (del Presidente) por las consecuencias que podría haber de que muchas micro, pequeñas y medianas no puedan recuperarse, sobrevivir al tiempo que dure la pandemia por el Covid-19”.

El líder del comercio organizado añadió que esperaban “un plan de activación económica, apoyos y medidas que se tomarían para apoyar a los sectores productivos, a las mipymes… pero sin apoyos a las empresas disminuirá la recaudación, habrá despidos, y el crecimiento se verá mermado en el futuro”.

Agregó que la crisis que calificó López Obrador como “temporal”, puede volverse definitiva para miles de micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales no podrán salir sin apoyos gubernamentales.

Las empresas de menor tamaño, que son el 98% de las unidades económicas de todo el país, no cuentan con recursos ni capital para poder sobrevivir más de 30 días, y menos si no tendrán ingresos con que pagar los salarios como lo pide el gobierno e, incluso como lo quisieran los empresarios.

Expuso que muchas de las obras de infraestructura que anunció el gobierno como el aeropuerto, el Tren Maya y la refinería se hacen con recursos públicos, y al no apoyarse a la planta productiva puede que no haya ingresos tribuarios suficientes para concretarlos.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos, dijo que el plan de reactivación que presentó el Mandatario no trae nada nuevo.

Así que al no haber apoyos para la planta productiva, la economía mexicana se dirige a un “derrotero tétrico”.

“Creo que es decepcionante el plan, básicamente no dijo nada, es una reiteración del mal llamado plan de reactivación económica. Son números alegres, no sustentados en la realidad”, expuso.

Además de que López Obrador dijo que creará 2 millones de empleos cuando en realidad no tendrán ni Seguro Social ni Infonavit, lo que deja ver que piensa que la nobleza está en la informalidad, pero “ahí está la debilidad y fracaso de su plan si no hay empresas que paguen impuestas no va a haber dinero para apoyos sociales”.

Castellanos agregó: “Más temprano que tarde nos daremos cuenta de los errores de política anticíclica”.

afcl