Pide SAT no angustiarse por la declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió a los contribuyentes paciencia y no angustiarse, ya que el plazo para presentar la declaración anual para personas físicas se extendió al 30 de junio.

Sólo mañana viernes 1 de mayo, por ser día feriado, cerrarán.

El SAT da atención en sus 55 oficinas desconcentradas en el país y a través de 81 módulos tributarios de los 109 que tienen en total.

El administrador central de Servicios al Contribuyente del SAT, Javier Portugal, dijo a EL UNIVERSAL que se dio más tiempo para la declaración anual para personas físicas del 1 de abril al 30 de junio de este año. Originalmente el plazo se vencía este jueves.

Dijo que en las oficinas del SAT dan prioridad al trámite de firma electrónica y contraseña. Sin embargo, desde la entrada de la Fase 3 de la emergencia sanitaria del Covid-19 se puso a disposición del contribuyente la nueva aplicación SAT ID, para crear o renovar la contraseña, que es la llave para hacer la declaración anual.

Afirmó que es una herramienta amigable, de fácil acceso, con letras grandes y se crea en 10 minutos.

Se tiene que autenticar con un video de la voz del contribuyente y presentar un documento oficial cómo la credencial de elector, cédula profesional o pasaporte.

Enfatizó que la credencial de elector tiene que presentarse por ambos lados, ya que al momento de hacer la captura algunos contribuyentes no lo están haciendo así.

Consideró que es importante que los causantes sepan que la generación de la contraseña es un trámite que se puede hacer desde casa.

Y que tengan en cuenta que hay más tiempo para hacerlo; se pueden informar más por medio de las redes sociales del SAT.

Informó que en los primeros días de la herramienta digital SAT ID recibieron entre 90 mil y 100 mil solicitudes y ahora tienen 216 mil.

Atención generalizada

Para las personas que no están muy familiarizadas con la tecnología o no cuenta con una computadora en casa, el funcionario del SAT afirmó que no se le niega la atención a ningún contribuyente.

“Aquel adulto o quien no tenga esta posibilidad, precisamente por eso se dio la prórroga, y una vez que se tenga más flexibilidad en medidas de salubridad, se les podrá dar el servicio en las oficinas o módulos de atención”, aseguró.

Están haciendo esfuerzos para que las citas de firma electrónica y contraseña sean los servicios prioritarios en las oficinas y módulos.

Según registros, por el servicio de contraseña acuden al SAT entre 8 mil y 10 mil contribuyentes en todas las 55 oficinas del país.

Resaltó que en las instalaciones toman todas las medidas emitidas por el Consejo de Salubridad, con uso de cubrebocas, gel y sanitización de espacios.

El 1 de abril, es decir, cuando arrancó la temporada de declaración anual para personas físicas, el SAT reportó un récord de 908 mil presentaciones de la obligación, y van casi 4 millones de contribuyentes que ya cumplieron.

Javier Portugal destacó que hay buena respuesta de los contribuyentes lo que se refleja en el aumento de la recaudación de impuestos en 13.4% en el primer trimestre.