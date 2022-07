Pese a subsidio a gasolinas, Banxico podría subir otra vez su tasa en 75 puntos

Si bien el subsidio a las gasolinas ha ayudado a contener el alza en los precios al consumidor, la inflación aún se resiste a bajar, por lo que será necesario que en la próxima reunión de política monetaria se aplique otra vez un aumento de 75 puntos para la tasa de referencia.



Así lo plantearon en lo general y en lo particular, los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México (Banxico) quienes por primera vez mencionaron la palabra recesión como un riesgo para la economía global.



De acuerdo con la Minuta número 93 de la reunión de la junta de gobierno con motivo del anuncio de política monetaria del pasado 23 de junio del 2022 en la cual se decidió por mayoría subir en 75 puntos la tasa de referencia, el análisis y motivación de los votos de los cinco miembros del órgano colegiado se centró en el tema de la inflación y la tasa objetivo de Banxico.

En cuanto a la inflación de los energéticos, la mayoría señaló que se ha mantenido relativamente contenida ante las políticas determinadas por el gobierno Federal.



Uno añadió que, gracias al subsidio al precio de la gasolina, no se observan los efectos multiplicativos en otros precios.



Otro mencionó que a pesar de dicha política de precios y de tener un tipo de cambio flexible y resiliente, que ha permitido absorber parte del traspaso de la inflación externa, la economía enfrenta un fenómeno inflacionario generalizado con tasas de inflación no vistas en más de 20 años y que han mostrado resistencia a bajar.



De ahí que uno planteó que con un aumento de 75 puntos base se estaría alcanzando la parte superior de la zona neutral y, ante una nueva posible revisión al alza en las expectativas, este aumento no será suficiente para tener una postura restrictiva.





Por lo que un ajuste de una magnitud similar será necesario en la siguiente decisión, consideró.



No obstante, otro advirtió la importancia de transitar gradualmente hacia una postura absoluta moderadamente restrictiva para asegurar que el actual fenómeno inflacionario no tenga efectos de segundo orden sobre el proceso de formación de precios,



Es decir, evitar un apretamiento excesivo que resulte contraproducente, incluso, para la preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera y, por tanto, para el control de la inflación.



Quizá en el próximo trimestre, añadió, se podrían presentar las condiciones para comenzar a desligarse del ritmo de alzas de la Reserva Federal.



El integrante de la junta que planteó otro ajuste de 75 puntos, también puso de manifiesto abrir a la discusión, mejorar la estrategia de comunicación hacia un esquema más robusto.



Señaló que algunos bancos centrales vanguardistas poseen una guía futura, en donde además de los pronósticos de inflación y crecimiento, también publican la trayectoria de tasas de referencia que es consistente con el pronóstico de inflación. Consideró que ello puede fortalecer la transmisión de la política monetaria. Lo anterior sujeto a que dicha trayectoria no implicaría un compromiso sobre las decisiones futuras sino únicamente una guía sobre su posible curso



Uno alertó sobre la creciente probabilidad de una desaceleración pronunciada, e incluso de recesión, en Estados Unidos.



Para México, algunos coincidieron en que se mantiene un entorno incierto para la recuperación económica.



