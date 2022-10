PERFIL. Conoce a los ganadores del premio Nobel de Economía 2022

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Sveriges Riksbank de Ciencias Económicas 2022 en memoria de Alfred Nobel a tres estadounidenses, entre ellos el expresidente de la Fed, Ben Bernanke.

El premio Nobel de Economía lo concede la Real Academia Sueca de Ciencias, en Estocolmo, Suecia.

En 1968, el Sveriges Riksbank (Banco central de Suecia) creó el Premio de Economía en memoria de Alfred Nobel, fundador de los premios.

El premio de Economía se basa en una donación que la Fundación Nobel recibió en 1968 del Sveriges Riksbank con motivo del 300 aniversario del banco. El primer Nobel de Economía se concedió a Ragnar Frisch y Jan Tinbergen en 1969.

Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig fueron distinguidos por haber "mejorado de manera significativa nuestro entendimiento sobre el papel de los bancos en la economía, en particular durante las crisis financieras, así como la forma de regular los mercados financieros", dijo el jurado.

Ben Bernanke



Foto: AP

Ben Bernanke, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos durante dos periodos, de 2006 a 2014, "demostró en un trabajo de 1983, con análisis estadístico y fuentes históricas, que el pánico bancario conducía a la quiebra de los bancos y que este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30, la crisis más dramática y severa del mundo que hemos visto en la historia moderna", dijo John Hassler, miembro del comité del Premio Nobel de Economía.



-Bernanke nació en Augusta, Georgia, y creció en Dillon, Carolina del Sur. Estudió economía en 1975 en la Universidad de Harvard y obtuvo un doctorado en economía en 1979 del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

-Bernanke impartió clases como profesor asistente de economía en la Graduate School of Business de la Universidad de Stanford de 1979 a 1983.

-Fue profesor de economía y asuntos públicos en la Universidad de Princeton.

-Durante mucho tiempo, Bernanke sirvió al Sistema de la Reserva Federal en varios roles. Fue miembro de la Junta de Gobierno de 2002 a 2005; académico visitante en los Bancos de la Reserva Federal de Filadelfia (1987–89), Boston (1989–90) y Nueva York (1990–91, 1994–96); y miembro del Panel Asesor Académico de la Reserva Federal de Nueva York (1990–2002).

-Ben fungió como presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, desde junio de 2005 hasta enero de 2006.

-A cargo de la junta, Bernanke lideró la respuesta de la Reserva Federal a la crisis financiera de 2006–10 y la Gran Recesión.

-Durante su mandato en la Reserva Federal tomó medidas sin precedentes para implementar la flexibilización cuantitativa, un proceso mediante el cual el banco central compró miles de millones de dólares en valores respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro a largo plazo para estimular el crecimiento económico.

-Mejoró la transparencia y las comunicaciones de la Reserva Federal mediante la celebración de conferencias de prensa trimestrales para explicar las decisiones del Comité Federal de Mercado Abierto.

-Publicó muchos artículos, algunos sobre una amplia variedad de temas económicos, incluida la política monetaria y la macroeconomía, y es autor de varios libros académicos y dos libros de texto.

-Obtuvo una beca Guggenheim y una beca Sloan, y es miembro de la Sociedad Econométrica y de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias.

-Bernanke se desempeñó como director del Programa de Economía Monetaria de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) y como miembro del Comité de Datación del Ciclo Económico de NBER. En julio de 2001, fue nombrado editor de American Economic Review.

-Bernanke está casado y tiene dos hijos.

Douglas Diamond



Foto: EFE

Uno de los ganadores del premio Nobel de Economía 2022 es Douglas W. Diamond especialista en el estudio de intermediarios financieros, crisis financieras y liquidez.

-Diamond estudió economía en la Universidad de Brown en 1975, así como una maestría en 1976 y 1977 y un doctorado en economía de la Universidad de Yale en 1980.

-Imparte clases en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago, desde 1979.

-Douglas W. Diamond es investigador asociado de la Oficina Nacional de Investigación Económica.

-Forma parte de la Academia Nacional de Ciencias, es miembro de la Sociedad Econométrica, la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias y la Asociación Financiera Estadounidense y fue presidente de la Asociación Financiera Estadounidense y la Asociación Financiera Occidental.

-El especialista recibió el Premio Onassis en Finanzas en 2018

- Formó parte del grupo de profesores en Yale, la MIT Sloan School of Management, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad de Bonn.

Philip Dybvig



Foto: AP

Philip nació el 22 de mayo de 1955 en Estados Unidos, fue profesor en la Universidad de Yale y profesor asistente en la Universidad de Princeton

- Dybvig fue presidente de la Western Finance Association de 2002 a 2003.

- Ha colaborado como editor en distintas revistas

-Philip H. Dybvig es conocido por su artículo, Diamond-Dybvig 81983), uno de los artículos más citados en Finanzas y Economía.

-El modelo Diamond-Dybvig muestra cómo los bancos sirven a la economía creando liquidez, y cómo esta creación de liquidez somete a los bancos a corridas si no hay ningún seguro de depósito u otra protección.

-Ganó los premios: Premio Fondo Común, Instituto Fondo Común, 1996; Graham & Dodd Scroll for Excellence in Financial Writing, AIMR, 1996; Beca de investigación Sloan, 1986.



