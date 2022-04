¿Pagas el mínimo de tu tarjeta de crédito? Deuda podría incrementar hasta seis veces: Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) advirtió sobre un mal manejo de los pagos mínimos en las tarjetas de crédito, que puede incluso provocar que el cliente termine pagando seis veces más el monto utilizado con su plástico.

En un comparativo realizado por el organismo con una deuda de 15 mil pesos con las tarjetas de crédito clásicas más representativas que existen entre los bancos en México, la Condusef alertó que entre las instituciones con la opción más alta y más baja, la diferencia es mayor a 69 mil 633 pesos.

“La tarjeta de crédito no es un ingreso adicional, sino un préstamo que se tiene que pagar. Además, si solo se paga una parte del saldo al final del periodo, el monto que no se pague generará intereses que tendrían que pagarse al siguiente mes. Es importante señalar que, de no pagar la totalidad de tus deudas, cada mes la cantidad de intereses que tendrías que pagar, incrementará”, dijo la Condusef.

De cara al periodo vacacional, la Condusef sugirió a los usuarios de tarjetas de crédito aprovecharla para facilitar pagos, cubrir urgencias o sucesos inesperados ya que puede ser de gran ayuda si se utiliza dentro del presupuesto y con la línea de crédito autorizada.

“Evita el impulso de dar el "tarjetazo" sin tomar en consideración tu capacidad de pago. Cubre puntualmente tus pagos, cada vez que dejas de pagar a tiempo aumenta tu deuda y puede repercutir en un registro negativo de tu historial crediticio”, dijo el organismo.

De igual forma, los usuarios deben tratar de pagar por lo menos más del mínimo que solicita el banco, ya que así reducirán el monto y plazo de tu deuda y mantendrán el control de sus finanzas.

A continuación, el comparativo entre las principales tarjetas clásicas con una deuda de 15 mil pesos y a cuánto ascendería la deuda en caso de pagar solamente el mínimo requerido por la institución.



