Otro instituto más para la 4T

Nos comentan que el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, anunciado hace unos días por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que ya tiene como titular a Ricardo Rodríguez Vargas, no está solo en cuanto a nuevas instancias creadas por la 4T. Este viernes, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, no se quiso quedar atrás en materia de inspiración, y propuso la creación del Instituto Autónomo de Planeación Estratégica para la Infraestructura de México. Nos reportan que durante la clausura de la 57 Asamblea General Ordinaria de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC) fue cuando el funcionario realizó su planteamiento, argumentando que el objetivo de esa entidad será que se cuente con planeación de largo plazo, así como proyectos y estudios bien realizados, en lo referente a las necesidades de infraestructura del país.

Lagarde, en “modo mexicano”

Está todo listo para recibir a Christine Lagarde esta semana. Nos dicen que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional llega a México el 28 de mayo para empezar su agenda de trabajo un día después, desde muy temprano. Tiene su primera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, y nos recuerdan que el mandatario ha expresado su desacuerdo sobre los recortes a las proyecciones de crecimiento económico del país que ha realizado recientemente el organismo internacional. Ahí mismo, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, tiene programado un encuentro de funcionarios hacendarios y del FMI para analizar convenios y acuerdos. Lagarde después irá al Banco de México, para reunirse con el gobernador central, Alejandro Díaz de León, y de ahí irá al Senado, en donde los legisladores la recibirán en una sesión solemne. Para cerrar su gira de trabajo, el 30 de mayo es una de las invitadas especiales al evento de la organización francesa Women’s Forum for the Economy and Society.

¿Huawei? Hay prioridades...

Telcel, AT&T México, Telefónica Movistar y Altán Redes, empresas que trabajan con redes o smartphones de Huawei, no han hecho comentarios sobre la situación entre la empresa de origen chino, las restricciones impuestas por Trump y las implicaciones para los mexicanos. Aunque Huawei informó que los celulares que ya tienen el sistema operativo de Google y su tienda de aplicaciones seguirán funcionando, empresas proveedoras de otras partes del teléfono como tarjetas y chips analizan dejar de trabajar con la marca. Mientras esto sucede en el mundo, nos cuentan que las telefónicas tienen otra prioridad local, que es la revisión bienal de medidas de preponderancia que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), presidido por Gabriel Contreras, analizará si las modifica o las mantiene. Sin embargo, preocupa que el proceso no concluya este año, pues involucra a competidores, así como a América Móvil, el preponderante, ya que no pueden tomar decisiones de mediano plazo hasta no conocer las nuevas reglas.

Compromiso por sustentabilidad

Nos informan que Aeroméxico, empresa que es encabezada por Andrés Conesa se integra hoy al Consejo Directivo de la Red Mexicana del Pacto Mundial de Naciones Unidas, la cual busca que las empresas nacionales se conviertan en actores estratégicos en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos explican que esta adhesión forma parte de la estrategia que ha emprendido la aerolínea para incorporar en su negocio prácticas socialmente responsables, al reducir el uso de combustible y apostar por alinear sus procesos hacia directrices sostenibles. Como miembro de este consejo, la compañía se integrará a un equipo de trabajo compuesto por empresas como CitiBanamex, KPMG y Xcaret.