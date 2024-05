Los dos estados operativos de emergencia que se suscitaron este martes, informados por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el primero entre las 17:04 y las 17:52 horas, y el segundo, desde las 19:10 hasta las 23:10 horas, provocaron apagones en varios estados de la República Mexicana.

Al respecto de lo acontecido, el experto en materia de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Oscar Ocampo, comentó a EL UNIVERSAL que el Cenace se encarga de gestionar el mercado eléctrico mayorista, al igual que de la inyección de energía en la red, así como de vigilar que ésta opere de manera correcta.

"Cuando tienes un caso como el de ayer, donde la red está muy presionada, el Cenace se encarga de tomar las medidas correspondientes”, señaló.

El especialista refirió que la temporada más alta de consumo eléctrico es el verano, debido a que las altas temperaturas orillan a que en muchas partes del país se adquieran aires acondicionados.

“Lo que sucede es que se reduce la oferta más o menos un 3%, de acuerdo con lo que reportó el Cenace. Al mismo tiempo, por la ola de calor, crece la demanda de una forma muy importante, principalmente, generada por los aires acondicionados a lo largo del país. Y esta combinación de factores hace que la demanda rebase las posibilidades de generación, y en ese sentido, para no poner en riesgo el sistema, lo que hace el Cenace es desconectar consumidores; provocar apagones para no poner afectar al sistema”, indicó.

Para Ocampo, los hechos que ocurrieron ayer se derivaron de una desafortunada combinación: la onda de calor que atraviesa el país, junto con la sequía, y que la oferta del sistema eléctrico mexicano no ha crecido a la par de la demanda.

Apagones: así son los estándares de funcionamiento del sistema eléctrico

El margen o estándar promedio, que podría ser considerado de normal u óptimo, para el correcto funcionamiento de un sistema de eléctrico es de 10%, explicó el experto del IMCO.

“Menos de 6% ya se considera alerta y si es menor de 3% se convierte en emergencia. Ayer justamente caímos por debajo del 3%, que ya es un estado de emergencia, y entonces tuvieron que tomarse medidas drásticas para no poner en riesgo el sistema eléctrico”, expuso.

Además, detalló que, aunado a todo lo anterior, algo que no ayudó para nada a atenuar los efectos de la demanda de ayer es el tema de las hidroeléctricas.

“Las hidroeléctricas por su naturaleza son acumuladoras y el agua generaría energía potencial. Se puede pensar como baterías que usas cuando requieres despachar en picos de la demanda. O sea que, para cubrir los picos de la demanda, despachas las reservas, que en este caso son las hidroeléctricas; pero al mismo tiempo, estamos en una sequía tremenda, así es que las hidroeléctricas están en mínimos. Así es que no tienes esa energía potencial en las hidroeléctricas porque no tienes agua, eso también te complica la situación en este momento porque, normalmente, en un año típico, las hidroeléctricas deben de representar un 10-11% de tu generación. Ahorita están más o menos en 3%, así es que no cuentas con eso”.

