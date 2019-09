Nueva ley de normatividad no será para causar “terror”: Economía

[email protected]

La Secretaría de Economía tendrá lista en los próximos meses la propuesta de ley que sustituirá a la Ley Federal de Metrología y Normalización, que si bien no será una legislación “del terror” si buscará mayor cumplimiento, porque en 25 años no ha habido ninguna sanción por, dijo el director general de Normas de la dependencia, Alfonso Guati Rojo Sánchez.

La nueva Ley de Infraestructura de Calidad se espera esté lista en los próximo meses y en ella se busca mayor cultura de cumplimiento y vigilancia de la legislación normativa, por lo que habrá “verdaderas acciones disuasivas”.

Sin embargo, en todo momento se tratará de facilitar el comercio y no representar obstáculos al comercio, por lo que se tomen en cuenta las opiniones de diversos participantes.

En entrevista al término de la inauguración del Foro Nacional de Normalización 2019, el funcionario dijo: “Lo que pasa es que durante 25 años la ley Federal sobre Metrología y Normalización no tiene ni una sola sanción, una sola, y obviamente cuando tiene sanción cero, es letra muerte. Lo que estamos buscando es que se genera más una cultura de cumplimiento”.

Dijo que se buscará que industriales, empresas, cámaras, entre otros actores sean más participativos en la presentación de Normas Mexicanas (NMX), además de que afirmó deberá haber más claridad en las tarifas porque éstas se fijan dependiendo del cliente y lo que se pretende es evitar el encarecimiento del servicio.

Sobre los cambios, el presidente del Consejo Mexicano de Normalización y Evaluación de la Conformidad (Comenor), Gerardo Hernández, expuso que en el tema de los precios en la medida que haya más agentes de evaluación de la conformidad se aseguraría que los precios los regule el mercado.

“Que la autoridad tenga la posibilidad de vigilar a esos agentes de evaluación de la conformidad y que la autoridad verifique que los organismos hagan las cosas correctamente y de acuerdo a un sistema de gestión… tendrían ellos las capacidades para poder vigilar que los organismos hagan las cosas correctamente y que los precios fueran parejos para todo el mundo, creo que ese es el enfoque”, expuso.

Sobre las sanciones, Hernández comentó que se pretende incluir aquellas que no están previstas en la ley “porque no están previstas actualmente…y si no hay sanciones puede haber quienes no hagan las cosas conforme a los estándares”.

afcl