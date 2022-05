"No se les debe nada": Salinas Pliego asegura pago de reparto de utilidades a sus empleados

El dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego desmintió la tarde de este viernes los rumores sobre el adeudo del reparto de utilidades a sus trabajadores, "ya no se les debe nada", dijo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego indicó que la empresa estuvo abonando el pago del reparto de utilidades a sus empleados durante todo el año, donde además aseguró que los trabajadores les llegó el abono y el cargo, por lo que no les pagará el doble.

"Ante los rumores de que no pagamos utilidades, les digo… a los empleados se les estuvieron abonando las mismas durante el año (y lo saben), ya NO se les debe nada, por eso les llegó el abono y el cargo, no les voy a pagar doble", aseguró.

Lee también: Se acerca la fecha límite para el reparto de utilidades ¿Qué hacer si no te las dan?

SAT ofrece asesoría para el pago de utilidades

Ahora que está próxima la fecha límite para que los trabajadores reciban sus utilidades generadas por las empresas en el año 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ofreció asesoraría en caso de existir dudas.

Asimismo, también invitó a presentar la denuncia correspondiente en inspección en caso de que el empleador no pague el reparto de las utilidades.

Si el empleador es una empresa, el reparto de utilidades debe efectuarse del primero de abril al 30 de mayo, señaló. Pero si es una persona física, el pago es del primero de mayo al 29 de junio, precisó.

Lee también: Lo que debes saber sobre el reparto de utilidades

Enfatizó que se trata de un derecho establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulada en la Ley Federal del Trabajo en la cual indica lo siguiente:

Todos los trabajadores de planta o eventuales, tienen derecho al reparto de utilidades, incluidos aquellos que laboraron el año anterior al servicio de uno o más empleadores.

Para una mayor información y asesoría sobre el tema, pueden consultar el portal del órgano recaudador de impuestos o entrar al minisitio de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) o visita la pagina [email protected]

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

vare/acmr