Nueva York. Miles de usuarios de Microsoft Outlook se encontraron con problemas en la plataforma de correo electrónico la noche del miércoles y la mañana del jueves, y algunos reportaron dificultades como cargar sus bandejas de entrada o iniciar sesión.

La página de estado de Microsoft 365 primero indicó que estaba investigando un problema con Outlook la noche del miércoles, y más tarde compartió que estaba implementando una solución. Sin embargo, los sistemas afectados aún no están completamente en línea, ya que la compañía señaló que encontró un problema con su remedio inicial.

“Identificamos un problema con la solución inicial y lo hemos corregido”, escribió Microsoft 365 Status en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, la mañana del jueves. “Continuamos implementando la solución y estamos monitoreando de cerca la implementación para asegurar que no se presenten más problemas”.

Lee también Microsoft despide a 9 mil empleados en nueva ronda de recortes; representa al menos un 4% de su plantilla global

Microsoft no proporcionó más información sobre lo que había causado la interrupción. The Associated Press se puso en contacto con el gigante tecnológico con sede en Redmond, Washington, para obtener más comentarios el jueves.

Alrededor de las 10:00 de la mañana hora del este de Estados Unidos, cerca de dos mil 200 usuarios en todo el mundo habían reportado problemas con Outlook, anteriormente también conocido como Hotmail, al rastreador de interrupciones Downdetector.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc