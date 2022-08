"No nos pareció descabellada la propuesta de AMLO de comprar Banamex", dicen banqueros

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, dijo que la propuesta que puso sobre la mesa el presidente Andrés Manuel López Obrador en la cual se analizó la posibilidad de que el gobierno comprara 51% de las acciones de Banamex, no inquieta al sector y que tiene sentido ante el tamaño del jugador financiero que está a la venta en el país.

"A mí no me parece que sea descabellado. Fue muy claro en la mañana, lo exploraron, determinaron que no era una idea razonable. El mismo presidente dijo que es un tema que no estará sobre la mesa y que el gobierno seguirá para efectos de entrega de programas sociales a través del Banco del Bienestar", dijo el directivo.

En conferencia de prensa, el presidente de la ABM, dijo que incluso las sugerencias que ha hecho el presidente de que Banamex se venda a empresarios mexicanos, sin despidos y que se mantenga el acervo cultural, no es un elemento de preocupación.

Lee también: Gobierno acierta al desistir de comprar Banamex, dice Mario Di Costanzo, extitular de Condusef

"El presidente puede y tiene todo el derecho de sugerir, a su saber y entender, qué es lo correcto. Pero no me parece que sea un tema de presión que pueda regir nuevas condiciones", dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

aosr/acmr