Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, pide al Consejo de Salubridad que no hagan más reglas pues ya no se necesitan, y demandó: “¡Déjenos decidir! No impongan su visión autoritaria”.

“¡Ya no necesitamos más reglas! Necesitamos más libertad para elegir lo que nos conviene”, subrayó el empresario en su blog.

Salinas Pliego asegura que los cierres y el aislamiento causan enorme daño a la precaria economía.

“¡Sólo permitan que el pueblo trabaje y se gane la vida!”, solicita en una serie de mensajes compartidos en su blog personal.

El dueño de Elektra, TV Azteca, Italika, Banco Azteca y Totalplay menciona que vienen tiempos difíciles y se necesita pensar con claridad y actuar rápido, tomar decisiones objetivas que ayuden a generar bienestar para la gente ante la pandemia, “pedimos que no interfieran y lo hagan más difícil”.

“¡Mucho ayuda el que no estorba!”, señala.

En su texto, explica que muchos países han enfrentado el virus sin cerrar la economía y eso se puede hacer el país y coincidió en que deben sugerirse lineamientos para enfrentar la enfermedad pero no usar la amenaza y la fuerza pública para imponerlos.

“¡Déjenos vivir en paz! Dejen de sembrar pánico y miedo con sus campañas masivas de publicidad”.

Salinas Pliego escribe que pareciera que desean tener al ciudadano “en estado catatónico” para que no pueda pensar y actuar por cuenta propia.

“¡¿Acaso es esa una visión democrática?!”.

A los servidores públicos les pide su apoyo para cuidar a la ciudadanía de los criminales, lo que preocupa más que el virus.

Hace un llamado para aprender a coexistir con el virus y dice respetar a quienes quieren quedarse en casa.

“Respetamos tu decisión y tu derecho a quedarte en casa, pero pedimos que tú respetes nuestro derecho a salir y vivir como queremos”.

