Niega nexo con García Cabeza de Vaca

El suscrito, Baltazar Higinio Resendez Cantú, por propio derecho, identidad que acredito en términos de la identificación anexa a este escrito, así como en mi carácter de representante legal de la sociedad Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V., que es una entidad de derecho privado debida y legalmente constituida conforme a las Leyes de México, respetuosamente me contacto con Mario Maldonado en su carácter de columnista del prestigioso medio de comunicación en el que colabora, en relación con su columna publicada en la edición de fecha 22 de marzo de 2021, titulada “Reforma eléctrica va contra intereses político-empresariales”, donde se hace mención de mi nombre como supuesto “prestanombres” del gobernador del Estado de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza De Vaca, de manera personal y, señalando, asimismo que funge como vehículo para tal propósito la empresa que represento en el marco de una investigación liderada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto a lo cual me permito manifestar las siguientes aclaraciones:

1. He leído con extrañeza en su prestigiosa columna, en su párrafo tercero, lo siguiente:

“El primer paso fue la participación en proyectos de energía eólica de la firma Enerxiza Wind —vinculada con un presunto prestanombres del gobernador tamaulipeco, Baltazar Reséndez Cantú—, la cual participa en sociedad con la empresa española Acciona en la operación del Parque Eólico El Cortijo, luego de conseguir los permisos en la Subasta de Energía a Largo Plazo (SLP-1/2016) del gobierno de Peña Nieto.”

Respecto a lo cual manifiesto inequívocamente que dichas aseveraciones constituyen una serie de falsedades de las cuales desconozco su origen y motivación, pero de las que conviene, por ser así mi derecho fundamental, hacer las siguientes precisiones:

1.1. Expresa e inequívocamente manifiesto que no tengo una relación comercial o de socios, de hecho o de derecho, con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, así como tampoco a través de Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. Incluso, manifiesto que con el gobernador Francisco Javier García Cabeza De Vaca he estado en contadas ocasiones en que he convivido con él (pero no más seis veces), siempre en grupo. No obstante, manifiesto expresamente que no hay ninguna relación cercana con el mencionado mandatario estatal, en absoluto, y mucho menos en carácter de “prestanombres”.

1.2. Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, legalmente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública número 5,737 pasada ante la fe del licenciado J. Guillermo García Adame Notario Público número 140 con ejercicio en el Quinto Distrito Judicial con sede la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con fecha 14 de febrero de 2017, e inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil N-201700148784 de fecha 4 de agosto de 2017, lo cual usted podrá verificar en dicho registro fácilmente por ser éste de carácter público.

1.3. No obstante ser una empresa de reciente creación, con aproximadamente cuatro años de constituida, Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. se ha posicionado en el sector de desarrollo de proyectos de energías renovables, entre otros, como un prestador de servicios de consultoría eficiente, eficaz y observante de las leyes que rigen su actividad.

1.4. Niego de manera categórica que mi representada, Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V., sea un vehículo utilizado por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para hacer negocios personales o recibir beneficios de cualquier tipo, pues mi representada es una empresa seria que es parte de mi patrimonio, y cuya actividad es totalmente respetuosa de las leyes que la rigen, tal como es mi propia actividad personal y la de mis socios.

1.5. Asimismo, se menciona en su columna que Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. participa “en sociedad con la empresa española Acciona en la operación del Parque Eólico El Cortijo, luego de conseguir los permisos en la Subasta de Energía a Largo Plazo (SLP-1/2016) del gobierno de Peña Nieto.” De esto, puntualizo lo siguiente:

1.5.1. Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. no participa en sociedad, ni tiene alguna relación profesional, verbal o por escrito, con la empresa antes mencionada, ni con alguna otra, en la operación del Parque Eólico El Cortijo, ya que la actividad de mi representada, a la fecha, no involucra la operación de proyectos de energías renovables alguna en virtud de no tener experiencia en ese subramo de la industria.

1.5.2. Es materialmente imposible que Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. haya participado, en conjunto con la empresa española antes mencionada o por sí misma, en la Subasta de Energía a Largo Plazo (SLP-1/2016) del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues dicho procedimiento de carácter licitatorio se efectuó en el año 2016, y Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. fue constituida el 14 de febrero de 2017. Es decir, cuando se dio la Subasta de Energía a Largo Plazo (SLP-1/2016), Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. ni siquiera existía.

1.6. Reitero que lo contenido en su columna, a la que me he referido, contiene información falsa y afirmaciones cuya divulgación ofrece una apreciación incorrecta e imprecisa a sus respetables lectores, así como agravios a mi persona y de mi empresa Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V.

2. Finalmente, manifiesto que, a la fecha de este escrito, ni mi representada Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. ni el suscrito hemos sido formalmente notificados, citados, requeridos, u ordenados en relación con la investigación que se menciona en su nota.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 1º y 6º, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 4, 5, 6, 12, 14, 15 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia del Derecho de Réplica, le solicito respetuosamente, en su carácter de sujeto obligado, la publicación íntegra de la presente carta aclaratoria haciendo valer mi derecho humano de réplica, con el fin de evitar y/o cesar la confusión entre los lectores y una apreciación incorrecta, así como los agravios a mi persona y a mi representada Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V., que se derivan de la columna en mención.

En esta línea, señalo en este acto como domicilio el correo electrónico de remisión de este escrito, a efecto de recibir cualquier comunicación o notificación en los términos de la Ley en comento.

De igual manera, en relación con los anexos agregados a este escrito, solicito respetuosamente que los datos personales sean protegidos y resguardados por su compañía en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por lo que no autorizo el tratamiento de dichos datos personales para efectos distintos a los contenidos en este escrito, incluyendo su transferencia a terceros.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo, así como la seguridad de nuestra disposición para proporcionar cualquier requerimiento de datos o de cualquier otra naturaleza.



Atentamente, Baltazar Higinio Reséndez Cantú

Por propio derecho y como representante legal de Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V.



RESPUESTA DEL COLUMNISTA:

En relación con los comentarios del señor Baltazar Higinio Reséndez Cantú, me permito precisar lo siguiente:

Tanto en las imputaciones que se difundieron durante la sesión de trabajo de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, como en las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía General de la República, se hacen diversas referencias a Baltazar Higinio Reséndez Cantú como prestanombres y operador financiero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el mismo que públicamente es presentado como Baltazar “N”.

Baltazar Reséndez o Baltazar “N” es identificado como accionista de al menos 11 razones sociales con contrataciones irregulares con el gobierno de Tamaulipas, entre ellas Inmobiliaria RC de Tamaulipas S. A. de C. V., beneficiada con dos contratos por más de 50 millones de pesos para un Centro de Justicia que no se concluyó y cuyos costos de edificación se incrementaron injustificadamente.

Reséndez Cantú también es señalado como el origen primario de los 33 millones de pesos que se enviaron a Juan Francisco Támez Arellano, y a su empresa T Seis Doce S.A. de C.V., para concretar la operación de compra del departamento propiedad del gobernador de Tamaulipas en el fraccionamiento Bosques de Santa Fe, la cual es la base de su procedimiento de declaración de procedencia o desafuero.

Con los citados vínculos, la confirmación de que Baltazar Reséndez es representante legal de Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V. confirma igualmente que la empresa tiene relación con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como se precisa también en las diversas imputaciones realizadas ante el Ministerio Público.

Respecto a la constitución de la empresa Enerxiza Wind, S.A.P.I. de C.V., este columnista es quien ha puntualizado en diversas ocasiones la irregularidad de que la fecha de creación de la misma fue el 14 de febrero de 2017, es decir, posterior a la definición del permiso para operar el Parque Eólico El Cortijo, cuando la propia empresa en su página de internet (http://enerxiza.com/historia/) asegura que está involucrada en este proyecto desde 2004.



Mario Maldonado