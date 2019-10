Millones, fortunas y crisis: los documentales de Netflix sobre negocios y finanzas

Misterio, acción, lo prohibido y lo permitido, el éxito y el fracaso son temas que abordan las películas, series y documentales que Netflix ofrece para los amantes de los negocios, la economía y las finanzas.

Si te gustan estos temas, no podrás despegarte de tu pantalla con los contenidos que tiene Netflix sobre estas temáticas y si odias todo lo que tenga que ver con números y finanzas, dales una oportunidad, seguramente más de una película o serie te atrapará.

Aquí te compartimos cinco películas, cinco series y cinco documentales relacionados con estos temas.



Películas:



1. La Gran Apuesta

Esta película habla de cómo mientras la economía estadounidense se derrumba en secreto, un grupo de visionarios oportunistas aprovecha la situación para apostar contra la banca. Está basada en un libro y se trata de una historia de la vida real.



2. Red Social

El drama biográfico de David Fincher retrata el meteórico ascenso del director de Facebook, Mark Zuckerberg, de joven estudiante de Harvard a súper estrella de internet.



3. Hambre de poder

Tras un encuentro fatídico con los hermanos McDonald, Ray Koc, un comerciante en problemas, quiere cambiar la manera en que se hacen y venden las hamburguesas, basada en la vida real.



4. Saving capitalism

El exsecretario del Trabajo de Estados Unidos, Roberto Reich, se reúne con ciudadanos de todas las clases sociales mientras narra el cambio trascendental en la economía del país.



5. El Banquero de la resistencia

Un banquero arriesga a su familia y su futuro cuando crea un fondo para frenar la máquina bélica nazi y así financiar la resistencia durante la ocupación en Ámsterdam.



Series:



1. Trump an american dream

En los años setenta, Donald Trump emerge de la sombra de su padre y cierra un enorme contrato inmobiliario para después construir la torre que lleva su nombre.



2. Dirty Money

Esta serie de investigación revela descaradas acciones de corrupción empresarial, desde préstamos salariales hasta coches que burlan las pruebas de emisiones.



3. El menú de los millonarios

La próxima generación de restauranteros tiene la oportunidad de abrir locales itinerantes para impresionar a los comensales y a un exigente panel de inversionistas.



4. Billions

Esta serie de ficción presenta al abogado Chuck Rhoades, quien inicia una implacable investigación contra el millonario Bobby Axelrod, un elusivo empresario dedicado a todo tipo de negocios.



5. Drugs Inc.

Porque aunque suene mal, las drogas son negocio. Esta serie documenta la cadena de distribución del tráfico de drogas a lo largo de su producción, exportación, venta y consumo.



Documentales:



1. El Poder de las Predicciones

Este documental explora los avances de las predicciones científicas, como influencian nuestras vidas así como la fiabilidad de las estadísticas y los algoritmos.



2. The China Hustle

Las maniobras financieras turbias no terminaron con el colapso de 2008, lejos de eso, algunos banqueros siguieron estafando a los inversionistas a través de empresas chinas.



3. Betting on Zero

Este documental analiza el complejo mundo de Herbalife, la empresa de productos nutricionales acusada de basarse en un esquema piramidal.



4. Nada es privado

Documental sobre Cambridge Analytics, consultora política que simboliza el lado oscuro de las redes a partir de las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.



5. American Factory

Una compañía china reabre una fábrica en Ohio, pero el choque de culturas y costumbres amenazas con hacer añicos el sueño americano.