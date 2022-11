México, único de Amérca Latina aún sin recuperarse

México continuará como el único país de Latinoamérica y de la OCDE sin recuperar todavía el nivel de la economía previo a la pandemia, lo que no se dará este año ni en 2023, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

Lo anterior genera incertidumbre jurídica a la inversión, así como también inquietan las consultas que solicitaron los otros dos socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuestionando que se dé prioridad a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, lo que aseguran contraviene al acuerdo trilateral.

Al referirse a que en el tercer trimestre de 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 1% contra el trimestre anterior, según la estimación oportuna del Inegi, Medina Mora dijo que el dato debe mirarse desde una perspectiva más amplia.

“En 2020 (la economía) cayó 8.5% y en 2021 el rebote fue de sólo 5%. En 2022 creceremos alrededor de 2% a 2.2%, eso quiere decir que no alcanzaremos el crecimiento previo a la pandemia, y menos si para 2023 se espera un crecimiento de 1.2% o 1.4%”, afirmó durante la presentación del Encuentro por México 2022. “Quiere decir que será hasta 2024 cuando lograremos la recuperación de la economía”.

Medina Mora se refirió también a la propuesta empresarial de aumento al salario mínimo para 2023, sobre lo que reiteró que en la frontera norte ya se logró que una familia de cuatro personas acceda a la canasta de bienestar con el salario de dos personas.

“Ya se logró en el salario mínimo de la zona fronteriza norte. Por lo tanto, ahí será necesario solamente hacer un ajuste por inflación”, dijo.

“El análisis que hemos hecho es que pudiéramos proponer un ajuste por inflación como 9% más un monto de recuperación independiente de 6% en donde la propuesta sería alrededor de 15% exclusivamente para el salario mínimo general”.

Sin embargo, expuso que “estamos en este análisis para ver qué tanto podemos subir el salario mínimo y hacer la propuesta para 2023”.

Sobre la posibilidad de que se apruebe una reforma electoral, dijo que “en Coparmex nos parece que cuando algo funciona bien, no es momento de cambiarlo, y en ese sentido la ley electoral funciona muy bien, el INE funciona muy bien”.

“Nos parece que no es momento de discutir una reforma electoral y menos que esto le quite las facultades que tiene al INE, que ha probado que ayuda al país y a un avance en la democracia. No es momento de discutir una reforma electoral”, destacó.