México, sin planes para el turismo premium

MANILA, Filipinas.– México no cuenta con seguridad ni una estrategia nacional que le permita capitalizar la coyuntura en el turismo, opinó Alejandro Zozaya, integrante del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

“El turismo que paga más caro es el más miedoso, ese no lo traes por precio, y es el mejor turismo al que le podemos apuntar, pero mientras haya crimen en el país, no irá a México”, comentó al ser entrevistado en la cumbre anual del WTTC que se celebra en Manila, Filipinas.

En su opinión, México debería capitalizar la oportunidad que han dado factores externos para incrementar la tarifa promedio, la derrama económica y los impuestos por turismo.

“Yo como inversionista pienso dos veces en invertir en México, en este entorno de extorsión, crimen, y cero apoyo y comunicación con el gobierno, sin una estrategia clara. Hemos avanzando a pesar de los pesares, vamos en un río que va circulando a nuestro favor, pero no estamos remando con una estrategia ni con un liderazgo como país”, comentó el empresario mexicano.

“Lo que va a matar al turismo en México no es la pandemia o el sargazo, sino la inseguridad”, agregó el también expresidente de Apple Leisure Group.

México tampoco tiene una estrategia de manejo de crisis, agregó, como se tenía en el pasado con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

“No puedes pretender ser un país que apunta al mercado internacional y está presente en todos los medios, cuando no tienes estrategia de manejo de crisis; cuando pasa una desgracia, se reproduce y no sabemos cómo abordarla. Hoy la manera en la que hemos abordado la crisis es hacer como que no pasa nada, decir que tenemos otros datos e ignorar el manejo”, dijo.

Desde su punto de vista, México ha logrado posicionarse en los primeros lugares en llegada de turistas internacionales, pero no por mérito propio.

“El hecho de que no haya habido restricciones, cuarentenas, solicitud de pruebas de Covid y ante las menores opciones para viajar en el mundo, los mercados importantes se volcaron a México. En muchos casos, era más fácil viajar a México que hacerlo dentro de sus mismos países. Esto tuvo un costo muy alto en vidas humanas”, dijo.

“Mientras en el mundo había una crisis, en México seguía la fiesta, y los que querían ir a la fiesta, sabían que era en el país”.

Explicó que en la actualidad se empiezan a abrir mercados que van a empezar a competir con la oferta nacional, como República Dominicana y Jamaica.

El WTTC estima que el sector de viajes y turismo va a crecer a tasas promedio de 5.8% anual en la siguiente década, superando más del doble el previsto para la economía mundial, de 2.7%.

Esto permitirá crear 126 millones de nuevos empleos en el sector en los próximos 10 años, y cerca de 60% estarán ubicados en Asia-Pacifico.