Mexicanos pagan mejor su tarjeta de crédito; prefieren las clásicas sobre las oro y platino

En un contexto de inflación elevada y recuperación después de los días más complicados de la crisis del Covid-19, el crédito al consumo por parte de los bancos muestra cambios en el comportamiento del pago de los usuarios de tarjetas de crédito en México.

De acuerdo con el reporte Situación Banca correspondiente al primer semestre de 2022 de BBVA México, al cierre de 2021 se presentó un mejor comportamiento de los clientes “totaleros” así como una disminución de los saldos de las tarjetas oro y platino emitidas por los bancos.

Según el documento, los saldos comparables de tarjeta de crédito cerraron 2021 con una contracción real anual de 3.6%, debido a una caída en saldos de clientes “no totaleros”.

El Banco de México define al usuario de tarjetas de crédito "totalero" como el que paga el saldo total de la tarjeta de crédito cada mes. En caso contrario, el "no totalero", puede incluso solamente cubrir el mínimo de su tarjeta, lo cual provoca que pague intereses moratorios.

“Los clientes no totaleros son los que han disminuido sus saldos vigentes. Los totaleros han aumentado. La única implicación sería una menor ganancia en márgenes porque los no totaleros son a los que se les cobra por no pagar el saldo”, explicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista principal de BBVA México.

El reporte del banco más grande que opera en el país muestra también que por tipo de tarjeta, únicamente las tarjetas clásicas registraron un crecimiento real al cierre de 2021, apuntando a que los saldos de clientes con menores ingresos registran un crecimiento real en saldos. En ese sentido, La mayor contribución a la disminución de los saldos corresponde a las tarjetas platino, seguidas de las oro.

Las tarjetas clásicas tiene líneas de crédito que van de los 8 mil a 15 mil pesos y algunos bancos han comenzado a sacar plásticos de este tipo sin cobro de comisiones. De igual forma, nuevos jugadores del sector fintech comienzan a ganar clientes con tarjetas similares que pueden solicitarse y ser aprobadas en pocos minutos desde aplicaciones móviles.

De acuerdo con BBVA, se espera que hacia los próximos meses haya una recuperación en los saldos de tarjetas tipo platino y oro, que se caracterizan por cobros de comisiones, anualidad, aunque ofrecen mayores beneficios y líneas de crédito mucho más amplias.

“Aunque los saldos vigentes de cartera comparable de tarjetas oro y platino estaban cayendo a finales de 2021, la tendencia que han tenido es a la alza, con una menor contracción. Cuando se tengan los datos segmentados por tipo de tarjeta, se espera que la contracción sea menor o que haya una menor contracción”, dijo el especialista de BBVA.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer trimestre de 2022, se registraron un total de 28 millones 304 mil tarjetas de crédito, aún por debajo de los más de 29 millones que se tenían previo a la contingencia sanitaria.

