Mexicanos gastan 4 mil mdp más en línea en El Buen Fin

Durante el Buen Fin 2019, las ventas en línea representaron alrededor de 10 mil 900 millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), lo que supera en 4 mil millones de pesos lo alcanzado en el mismo evento el año anterior, en 2018.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que el año pasado las compras se realizaron con tarjetas de crédito, las cuales sumaron 5.3 mil millones de pesos y con tarjeta de débito 1.6 mil millones de pesos restantes.

En el Buen Fin 2019 la mayoría de los compradores utilizaron tarjeta de crédito, representando 44.5%, mientras que 42.1% dijo usar tarjeta de débito, seguidas por las eWallets, con 19.6%, y tarjetas departamentales, con 16.5%.

La ventas en línea durante El Buen Fin se han incrementado en los últimos años, pues en 2017 representaron 5.1 mil millones de pesos, cifra que fue superada en 1.8 mil millones de pesos en 2018 y se espera suba a 3 mil millones de pesos superior para este año.

Datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online revelaron que las categorías más vendidas este año fueron nuevamente moda y electrónicos; sin embargo, hubo un incremento pues el año pasado los artículos de moda fueron 32% de los productos comprados y este año alcanzaron una proporción de 43%, destacó la AMVO.

En el caso de electrónicos, el año pasado 29% de los compradores adquirió este tipo de productos y este 2019 el porcentaje subió a 31%. Como lo adelantó la consultora IDC, el smartphone se convirtió en el principal dispositivo para realizar compras en línea, con 67% de las preferencias, sobre un nivel de 47% registrado el año anterior.

Respecto a la experiencia de compra, siete de cada 10 consumidores mencionaron estar satisfechos con sus adquisiciones durante el evento.

En contraste, 39% de quienes no realizaron compras durante El Buen Fin comentaron sentirse inseguros al realizar sus compras debido a que no confían en las promociones de la campaña, mientras que 37% indicó que no encontró promociones atractivas y 30% dijo que no tenía dinero.