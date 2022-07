Más allá de la foto entre AMLO y Biden está en discusión migración y T-MEC, señala especialista

Más allá de la foto entre los presidentes estadounidense, Joe Biden y el mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está el problema de la migración y las próximas controversias que pueden iniciarse bajo el T-MEC por la política energética mexicana, dijo el profesor e la Goldman School of Public Policy de la Universidad de California Berkeley y presidente y CEO de The Ergo Group, Héctor Cárdenas.

Explicó que hay fuertes presiones de la iniciativa privada sobre el mandatario estadounidense porque tienen serias preocupaciones sobre la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sobre todo en materia laboral y energética.

“Desde el punto de vista de la administración Biden los puntos son claros, tiene que demostrar mejores resultados respecto a sus empresas que lo presionan a tener una línea más dura con México, no puede darse el lujo, a unos cuantos días de las elecciones de parecer débil”, explicó.

En la reunión que se realiza en Washington DC, este lunes y martes entre los presidente de México y de Estados Unidos es difícil que se lleguen a acuerdos concretos en los temas de mayor dificultad.

Lee también: Dólar al menudeo se vende en bancos más caro que el euro, por primera vez en 20 años

“Temo que en el tema de energía no vamos a ver un progreso, creo que va a requerir un enfrentamiento más fuerte dentro de las instituciones”, es decir, “creo que sí se va a dar un panel, esto casi inevitablemente terminará en un panel de controversistas, aunque recordemos que la reforma energética no ha pasado, y eso es importante, hay un cierto momento de pausa que preocupa a Estados Unidos”.

Durante su ponencia, organizada por el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (Comexi), expuso que las diferencias laborales y energéticas que hay no las resolverán Biden y López Obrador.

“No creo que aún con una cumbre muy exitosa, hagan que la representante comercial de Estados Unidos, se desista de los casos que están ya en curso, o planteados, yo creo que vamos a tener esos aspectos técnicos que seguirán su curso. Ya hay varios casos laborales y otros que se preparan de Estados Unidos contra México, no creo que esta cumbre cambie eso, vamos a ver esos casos y presentarse”, expresó.

Sobre el tema de migración afirmó: “Es muy difícil para el presidente Biden decir vamos a dar más visas a mexicanos, como trabajadores legales, aunque no es contrario a sus intereses, Estados Unidos está enfrentando una crisis laboral muy fuerte, hay un exceso de demanda, no hay suficiente oferta laboral, no sería absurdo emitir más visas, pero políticamente es muy complicado para la administración Biden cuando se enfrentará a elecciones en noviembre”.

Lee también: Reino Unido y México inician hoy primera ronda de negociaciones rumbo a un tratado comercial

Añadió que los congresistas están cada vez más concentrados en la campaña rumbo a las elecciones de noviembre y todo eso Biden lo sabe, sobre todo hay que recordar que no tiene un control total de la agenda política y pierde popularidad como López Obrador.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

rmlgv