Apple presentó su nuevo iPhone 14

El gigante tecnológico estadounidense Apple presentó esta tarde la nueva generación de su dispositivo más rentable, el iPhone.

Los precios van desde 20 mil 999 pesos para el iPhone 14 con pantalla de 6.1 pulgadas y almacenamiento de 128 GB, hasta 41 mil 999 pesos en el caso de la versión Pro de 6.7 pulgadas y memoria de 1 TB.

El Coneval estima que el precio de la canasta alimentaria en zonas urbanas fue de 2 mil 43 pesos mensuales por persona durante julio pasado, lo que significa que el iPhone 14 más accesible alcanzaría para alimentar a una decena de mexicanos, mientras el modelo con mayor precio permite que casi 21 personas puedan hacerlo durante un mes.

El consejo calcula que 38.3% de la población con trabajo carecía de ingreso suficiente para comprar la canasta alimentaria a junio pasado, lo que equivale a 49.2 millones de personas.

La canasta contempla desde tortillas de maíz, pasta para sopa, arroz, leche, huevos, queso, frutas, verduras, hasta carnes de res, pollo y puerco, aceites.



Hace una década, la canasta alimentaria costaba mil 143 pesos en zonas urbanas, es decir, su precio ha subido casi el doble.

Chiapas, Guerrero y Oaxaca son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores a 59%.

Hay 20 entidades federativas que muestran un incremento en la pobreza laboral de su población en comparación al nivel que tenían antes de la pandemia, de acuerdo con el Coneval.

La inflación alimentaria llegó a 13.8% en la primera mitad de agosto y acumula nueve meses con alzas de doble dígito, situación que no se veía desde finales del siglo pasado, dio a conocer el Inegi.



