Interjet se ampara para no pagar sueldos a trabajadores en huelga

De acuerdo con la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), el sindicato de los trabajadores de Interjet, los directivos de la aerolínea tramitaron un amparo para evitar el pago de mil 800 millones de pesos en salarios y prestaciones.



El sindicato de la aerolínea informó que el amparo promovido por Interjet es en contra del laudo que ordena a la aerolínea a pagar diversos salarios y prestaciones a los trabajadores sindicalizados.



El amparo de Interjet tendrá que ser resuelto en agosto por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, una vez que regresen los Tribunales del Poder Judicial de la Federación de su periodo vacacional.



Lee también Cómo debe compensarte la aerolínea si se retrasa el vuelo

“Estamos convencidos de que la decisión del Tribunal Colegiado deberá ser en el sentido de dar la razón a los trabajadores, y por tanto, negar el amparo promovido por la empresa”, indicó la Sección 15, en un comunicado.



La representación sindical añadió que a 20 meses de que la aerolínea dejó de volar la directiva no ha comenzado con las formalidades del concurso mercantil anunciado para buscar recursos para el rescate de la empresa.



De igual modo, indicó que no hay acercamientos para arreglar la situación de deuda con los empleados que llevó a estallar la huelga en enero del año pasado.



“Queremos precisar que la organización sindical, al día de hoy, no tiene ninguna propuesta de solución, arreglo o pago por parte de Interjet para el levantamiento de huelga y reinicio de operaciones”, apuntó la Sección 15.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más

vcr