Interjet enfrenta un problema estructural que no es nuevo, del cual saldrá sólo con una inyección de capital, advirtió la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.



“No hay manera de salir sin una inyección de capital, es saneamiento financiero. Urge un aumento de capital, con eso se resuelve el problema; los bienes que tiene no le alcanzan para cubrir sus adeudos”, afirmó.



En conferencia de prensa, aseguró que el adeudo fiscal que tiene la aerolínea, no es nuevo ya que abarca del 2013 al 2017, por retenciones del IVA y del impuesto sobre la renta que debían, además de los compromisos que tiene con otras dependencias como la secretaría de Comunicaciones y Transportes, migración y varios proveedores privados.



No dio el monto del adeudo fiscal, pero aseguró que es un monto importante.



Comentó que la empresa ha querido pagar con insumos médicos, pero el SAT está impedido cobrar por dación en pago desde 2010. “No nos pueden proporcionar un bien a cambio de un impuesto”, acotó.

Insistió que la salida es una nueva aportación de capital, porque si quieren vender acciones eso es otro tema.



Negó que la situación que enfrenta la aerolínea sea efecto del impacto económico por la pandemia de Covid-19.



Dijo que en el SAT tienen una fuerte preocupación, y son sensibles por la situación laboral de los trabajadores.



Reconoció que estamos en un momento complicado económico en el mundo y lo que menos quieren es que una empresa quiebre para que los empleados se queden sin laborar.



Para esto, refirió que se han sostenido muchas pláticas con la empresa de manera constante. Pero no se han concretado ningunas de las propuestas de solución.



"El interés es salvaguardar a todo el personal que pertenece a la empresa, antes que cobrar impuestos", afirmó.



De ahí que se haya hecho una intervención de caja para salvaguardar la nómina de los trabajadores, a través de un interventor ajeno al gobierno federal, comentó.

