El Decreto del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) no define cómo se logrará mantener el precio de mil 39 pesos de la canasta básica de productos alimenticios, afirmó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

El problema, señaló, es que se incluye solamente a las tiendas de autoservicio cuando en realidad la mayor parte de la población compra sus bienes en mercados, tianguis, pequeños comercios y tortillerías tradicionales en todo el país.

Los especialistas de la consultoría aseguraron que al no definirse los precios por producto se asume que “cada uno se moverá de acuerdo con la oferta y la demanda por regiones en el país”.

Además de que no hay certeza sobre el papel que tendrá la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) como vigilante del cumplimiento de dicho Acuerdo.



Otro de los puntos que llama la atención, indicó GCMA, es que a pesar de que les darán licencia para no cumplir con la certificación sanitaria, las empresas seguramente sí la cumplirán por los riesgos que implica no hacerlo.

“Ante la responsabilidad de cumplir con la sanidad e inocuidad de los productos, y el riesgo que implicaría su incumplimiento, estimamos que los importadores que se inscriban en el Padrón seguirán los procedimientos tradicionales para evitar el riesgo de traer una plaga o enfermedad”, previó la consultora.

Por otra parte, afirmó que en el Decreto que se publicó el pasado 19 de octubre se habla del decreto por el cual se prohíbe paulatinamente la importación de maíz genéticamente modificado para consumo pecuario e industrial, sin embargo, hay incertidumbre sobre qué pasará con esta determinación gubernamental.

