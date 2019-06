Industria automotriz pide mayor regulación para vehículos con hologramas 1 y 2

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) emitió su postura respecto a la propuesta de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) para otorgar el holograma “00” a los vehículos nuevos.

La propuesta de la CAMe es que solo se permitirá la circulación diaria de los vehículos nuevas con un rendimiento igual o mayor a 15 kilómetros por litro (km/lt) y que cumplan con el estándar “C” de la NOM-042-SEMARNAT-2003.

Al respecto, la AMIA indicó que, de acuerdo con registros de CAMe en 2014, un vehículo nuevo (holograma 00) emite en promedio entre 8 y hasta 12 veces menos contaminantes que un vehículo con holograma 2.

Y comparado con un vehículo holograma 1, un vehículo nuevo emite en promedio entre 3 y 4 veces menos contaminantes.

La comparación se refiere en ambos casos a óxidos de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos.

Por lo anterior, la industria automotriz considera que “deben regularse de una manera más estricta” los hologramas 1 y 2, donde se concentran más de la mitad de las emisiones contaminantes de los vehículos ligeros en circulación en la zona metropolitana del valle de México (ZMVM).

AMIA argumentó que los autos nuevos únicamente contribuyen entre el 0.8 y el 2.7% del total de contaminantes criterio (PM10, PM2.5 y NOx) en la ZMVM, razón por la cual, cuentan con incentivos tanto en la NOM 167 Federal como en el actual programa de verificación vehicular de la Ciudad de México y el Estado de México.

La industria automotriz agregó que también se requiere modernizar el parque vehicular, ya que los vehículos de mayor edad contribuyen de manera sustantiva en las emisiones vehiculares y en las implicaciones en la salud de los habitantes.

Asimismo, se necesita una oferta de combustibles más limpios.

“La disponibilidad de gasolina y diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) se ha retrasado por más de una década. Los combustibles UBA son indispensables para reducir la emisión de contaminantes de toda la flota vehicular y para la adopción de vehículos nuevos con mejores tecnologías de combustión interna que generan menos contaminantes y son más eficientes”, mencionó AMIA.

No obstante lo anterior, la CAMe pretende imponer, de manera anticipada a lo establecido en la NOM 042, el avance tecnológico para reducir emisiones en vehículos nuevos, ignorando la carencia de combustibles UBA en todo el país así como los procesos de planeación de producto que las armadoras llevan a cabo.

AMIA considera que aplicar restricciones a la circulación de vehículos nuevos podría reducir los incentivos para la compra de vehículos nuevos, los cuales son más eficientes y de menores emisiones, y podría incentivar la compra de vehículos adicionales para cuando el otro vehículo no circule, lo que incrementa el parque vehicular y las emisiones.

También recomendó aplicar la verificación y restricción vehicular (Hoy No Circula) en toda la región de la CAMe.

Así como para aplicar la regulación a motocicletas nuevas en el corto plazo y no hasta el 2021, para mejorar la calidad del aire.