IMEF ve acertada la facilidad del SAT para que empresas obtengan Constancia Fiscal de sus trabajadores

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) calificó como acertada y adecuada, la facilidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que las empresas obtengan la Constancia de Situación Fiscal sin que sus trabajadores vayan a tramitarla a las oficinas del órgano recaudador de impuestos.



“Consideramos muy adecuada esta medida implementada por la autoridad fiscal”, afirmó la presidenta del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales, Teresa Rodríguez Bastidas.



En conferencia de prensa, recordó que eso se debe a la implementación de la nueva versión 4.0 de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).



Recordó que el año pasado se observó una situación “complicada” en las oficinas del SAT para que cada empleado pudiera acudir a obtener ese documento.

Por eso Rodríguez Bastidas reiteró que es “muy acertada” esta disposición administrativa, porque evidentemente facilitará la vida a los patrones, así como a los trabajadores.



La semana pasada el SAT dio a conocer que los patrones de las empresas podrán solicitar de manera electrónica la validación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de sus empleados que contiene datos como nombre o razón social y código postal del domicilio fiscal del trabajador que es la misma información que viene en la Constancia Fiscal.



Con ello podrán “timbrar” o sellar electrónicamente con un folio reconocido por el SAT los recibos de pago de sueldos y salarios, con lo cual dicho gasto será deducible de impuestos, pues estarán cumpliendo con lo la emisión de comprobantes bajo los nuevos requisitos del CFDI de nómina 4.0 que serán obligatorios a partir del primero de enero del 2023.

Dinero extra en primera quincena de enero

Por otro lado, la fiscalista del IMEF comentó sobre el tema del dinero extra que recibieron algunos trabajadores en la primera quincena de enero del 2023 como efecto de la actualización de las tarifas que sirven para calcular el Impuesto Sobre la Renta (ISR).



“No lo consideramos como un incentivo, por parte del gobierno, obedece al entorno inflacionario; más bien, ellos están obligados por el panorama de inflación que hemos tenido en los últimos años”, expresó.



Explicó que no se trató de una baja del ISR, porque la tasa del gravamen sigue siendo la misma de hasta 35% con base a una tarifa progresiva.



Lo que se hizo, dijo, fue un ajuste en los montos para fijar qué tasa corresponde pagar a cada asalariado.



Pero consideró que no sólo se debería actualizar conforme a la inflación la tasa progresiva del ISR, sino todos los montos que limitan las deducciones de las inversiones.



Como ejemplo, señaló, los gastos en automóviles porque desde hace tiempo es de 175 mil pesos, sin embargo, no se ha actualizado esa cantidad conforme al aumento de la inflación.



En tanto el presidente del Comité Técnico de Estudios Económicos, Mario Correa, consideró que independientemente de la aplicación de esas disposiciones a favor de los trabajadores, se requiere una reforma fiscal integral.



Es importante no sólo por la baja recaudación respecto al Producto Interno Bruto (PIB), afirmó, sino para tener diversas medidas y mecanismos para hacer más eficiente el gasto público.

vcr/mcc