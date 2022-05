Ante la escasez de componentes y problemas logísticos que prevalecen en la producción de equipos electrónicos, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio (ANTAD), dijo que se registran problemas de desabasto pero no son nada preocupantes en plena realización de la edición 2022 del HotSale.

“Hay algún problema de abasto pero todavía no hay nada alarmante, así que digamos no hay televisiones o no hay tal. Sí puede haber problemas como lo tiene la industria automotriz, por ejemplo, de que sí hay desabasto”, dijo el presidente de la ANTAD, Vicente Yáñez.

Entrevistado después de participar en la inauguración de la edición 31 de la convención de aseguradores de la AMIS, el directivo resaltó que después de anunciarse el Paquete Contra la Inflación y la Carestía por el gobierno federal y algunas empresas, las tiendas de autoservicio no reportan falta de productos básicos y será en un estimado de 15 días para que se tenga un reporte del desempeño de las ventas.

En ese sentido, comentó que ante el dato de inflación a la primera quincena de mayo que mostró una ligera desaceleración, no se puede cantar victoria ya que el incremento de precios será un problema que llevará meses contener.

“No pensemos que es una bala de plata que va a solucionar el problema. La comunicación en este caso es que es de fuera. Si vemos inflación más alta en EU, Europa, la guerra de Ucrania que no bajan los combustibles, eso va a ser más difícil que baje la inflación. Se tienen que enderezar las cosas a nivel global”, dijo.

En opinión de Yáñez, las medidas que se busquen aplicar para contener el encarecimiento de productos, principalmente de la canasta básica, deben de alejarse del control de precios.



“En esto de la inflación hay que tener paciencia. No es un tema de semanas. Esto va a ser un tema de meses y sobre todo tenemos que evitar las tentaciones que en el pasado claramente no funcionaron que fueron los controles de precios”, dijo.

