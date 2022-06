Hija transgénero de Elon Musk cambia su nombre para terminar relación con su padre, según TMZ

Xavier, hijo del empresario sudafricano Elon Musk, presentó documentos legales para eliminar su apellido, con lo que dejó entrever una ruptura con el dueño de Tesla, según informa el portal TMZ.

De acuerdo con el sitio estadounidense, "los documentos fueron presentados en el condado de Los Ángeles por Xavier Musk; sin embargo, habiendo cumplido 18 años en abril, dice que quiere que su nombre sea Vivian Jenna Wilson".

Por lo anterior, en los documentos detalló que quiere ser reconocida como mujer, pero el cambio de nombre no se trata solo de su transición, pues se dice que hay una ruptura con el papá. Vivian define el motivo del cambio de nombre como... "Identidad de género y el hecho de que ya no vivo ni deseo estar relacionado con mi padre biológico de ninguna manera o forma".

Cabe mencionar que tanto Elon como Vivian no han dicho nada públicamente sobre su relación o su transición. Sin embargo, curiosamente, en diciembre de 2020, Elon tuiteó que apoya a la comunidad transgénero, pero agregó... "Todos estos pronombres son una pesadilla estética".

I absolutely support trans, but all these pronouns are an esthetic nightmare

— Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2020