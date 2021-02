Hacienda: se vigilarán cuentas bancarias en elecciones porque se usan para "acarreados"

La razón por la que se presentó públicamente la guía antilavado es porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) vigilará todo tipo de operaciones, como las cuentas bancarias que se usan para pagar a los "acarreados" en el proceso electoral, dijo el titular de la dependencia, Arturo Herrera Gutiérrez.



“El efectivo no crece en los árboles, para que la gente tenga dinero en efectivo y lo quisiera utilizar, por ejemplo, para pagar acarreados o cosas de ese tipo, lo tiene que sacar de una cuenta bancaria”, señaló.



En ese tipo de movimientos es en donde van a estar monitoreando durante el proceso electoral, advirtió el secretario en entrevista de radio en Fórmula Financiera.



El secretario dijo que pudieron haber enviado a los bancos la Guía de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el canal burocrático tradicional.

Sin embargo, la razón por la que la presentaron públicamente es porque es un tema de interés para todos, además también para que sepan que estarán revisando el proceso.



Reconoció que México es un país al que le ha costado mucho construir un sistema democrático y un sistema electoral limpio.



Las prácticas que espera que se queden en el pasado, dijo, son muy conocidas, ya que por lo general cuando hay un financiamiento ilícito en alguna campaña, sin duda pasa por el sistema financiero.



No hay rudeza con la auditoría

Herrera negó que haya habido rudeza innecesaria con la corrección de plana del reporte de auditoría sobre el costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Pidió checar todas sus declaraciones a lo largo de toda su carrera, no sólo como secretario de Hacienda, para comprobar que probablemente será muy difícil que encuentren alguna declaración con respecto a la ASF.



“Me pareció que era importante hacer esa aclaración, en primera por el monto; sobreestimaron el monto que representa el 1% del PIB, es tres veces más el derecho (de utilidad que paga) de Pemex”, señaló.



En segundo, siempre puede haber discrepancias con cualquier auditor sobre aspectos de la metodología, discrepancias del 2%, 10%, pero 75%, no es explicable, esgrimió.



Además, hizo ver que se trata de un tema que no era extraordinariamente complejo de derivados o coberturas de precios que se van moviendo en el tiempo.

Por el contrario, era algo “de lo más sencillo del mundo”, afirmó.



Es decir, explicó, se tomó prestado dinero a través de la emisión de un bono que no se utilizaron, lo dejaron en la caja del grupo Aeroportuario, y después eso mismos recursos se cancelaron los bonos que se habían emitido, es decir la operación no tuvo ningún costo adicional, se pagaron neta.

cev/rcr