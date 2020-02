Hacienda no quiere ofender

En medio de la coyuntura actual sobre la brecha de género, nos dicen que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que tiene como titular a Arturo Herrera, está preparando una singular propuesta para asegurarse de que todas las comunicaciones emitidas por la dependencia responsable de las finanzas públicas del país no ofendan a nadie por su condición o sexo. Nos adelantan que se trata de un documento que contendrá lineamientos para conducirse en materia de comunicación. De esta forma, se contará con una guía de recomendaciones para el uso del lenguaje incluyente y no sexista en todas las comunicaciones de la secretaría. Además, nos comentan que en Hacienda se sigue promoviendo la igualdad de oportunidades en los concursos públicos y abiertos para los puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera bajo los principios de no discriminación.

Tras los grandes evasores

Nos dicen que las acciones fiscales y penales contra la defraudación fiscal van tan en serio que la Procuraduría Fiscal de la Federación, que tiene como titular a Carlos Romero Aranda, en coordinación con la Fiscalía General de República, Alejandro Gertz Manero, logró la captura de María Elena Valle Moreno, “al parecer empresaria”, por omitir el pago de impuestos por más de 6 millones de pesos. En su declaración anual del ISR consignó ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos y, además, por medio de engaños no pagó el IVA. Lo importante, nos dicen, es que del monto defraudado que se estimaba inicialmente en 6 millones de pesos, por las multas, actualizaciones y accesorios el total a pagar ya subió a 15.6 millones. En casos como este y también ante la falsificación de facturas, la PFF ha recomendado a los contribuyentes que es mejor cumplir con el fisco, porque el delito de defraudación fiscal se castiga con prisión preventiva oficiosa.

Banxico: cautela y prudencia

Cautela, prudencia y gradualidad fueron las palabras que más utilizaron algunos miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México, que encabeza Alejandro Díaz de León, durante el análisis y motivación de los votos durante la reunión de política monetaria del pasado 13 de febrero. Nos dicen que en la minuta número 73 se da cuenta de que pese a la unanimidad que se logró para bajar la tasa de referencia en 25 puntos base, dos de los cinco integrantes todavía expresaron que la postura monetaria actual sigue siendo muy restrictiva y, dado el panorama económico, la tasa real es alta. En lo que sí coincidieron fue que bajo este entorno de incertidumbre, los retos para la política monetaria se han acentuado, y por eso para algunos hay que actuar con prudencia, con un enfoque cauteloso, ya que aumentaron los riesgos de efectos de segundo orden sobre los precios, es decir un contagio, pero no precisamente por el tan llevado y traído coronavirus.

Biva mantiene el optimismo

La incertidumbre ocasionada por decisiones de la 4T como la cancelación de algunos proyectos y contratos, a lo que se suma la contracción de la economía en 2019, ya estaba descontada por los inversionistas, pero ha ocasionado una sequía en las colocaciones en bolsa. La nueva Bolsa Institucional de Valores (Biva), que dirige María Ariza, espera que este año el crecimiento económico propicie mayor inversión. Nos cuentan que Biva estuvo en pláticas con muchas empresas durante el último año, las cuales estuvieron a punto de hacer su debut bursátil, pero prefirieron esperar. Ariza está segura de que cualquier compañía con un buen proyecto puede allegarse de capital, tomando como base que las emisiones de deuda que se realizaron en el último año estuvieron sobresuscritas, es decir, que superaron los planes originales de las empresas. Para que haya crecimiento económico se requiere de inversión pública y privada, pero en ambos casos dependen de la certeza jurídica, nos dicen.