Monterrey, Nuevo León.- El gobierno federal trabaja en importar carne de res de Argentina para bajar los precios de este cárnico cuyo precio está en alrededor de 168 pesos el kilo de bistec en el mercado mexicano.

Sin embargo, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, dijo que los precios de la carne en Argentina están más altos que en México, además de que se tienen que garantizar que se cumpla con los lineamientos fitosanitarios.

Afirmó que para importar carne de res de origen argentino se debe "garantizar que no tiene fiebre aftosa, que entra sin hueso; pero el precio de la carne en México está más barata que la de Argentina”.

Durante la Expo carnes y lácteos 2023 del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), dijo que a nivel internacional empiezan a ceder las presiones inflacionarias, “pareciera que el precio del maíz está empezando a ceder un poco y eso va a ayudar a que se tenga menos efecto inflacionario y a que el consumidor no sea tan afectado”.

Lee también Inseguridad encarece precios; pollo y chuleta superan los 120 pesos por kilo

Comercio entre ambos países

El lunes pasado, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, se reunió con el embajador de Argentina en México, Carlos Alfonso Tomada, con el fin de ver “cómo mejorar el comercio entre ambos países para contrarrestar los efectos inflacionarios”.

Al respecto, el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, dijo que a pesar de los programas para contener la inflación, los altos precios de los productos siguen altos como resultado de la especulación.

“Estamos abriendo mercado en aras de fortalecer la estrategia para frenar precios bajo el Pacic (...) Estamos reconociendo qué hay mucha especulación, la verdad es que los productos se entregan a precios competitivos, en el tope que se puso de mil 153 pesos se ha mantenido, y hay que reconocer qué hay especulación”, dijo.

Sobre la carne de res argentina afirmó: “No se sabe (cuánto se va a importar de carne de Argentina), no tenemos una cantidad clara, lo que ha ocurrido es que hasta ahorita no hemos logrado importar volúmenes de carne de Argentina, ese país ha destinado sus exportaciones a China…la verdad es que no hemos logrado tener una oferta de ellos para la importación”.

Lee también Superpeso ya vale 10 pesos argentinos, el doble que hace un año

Cabe mencionar que mientras el bistec de res en México se vende en promedio nacional en 168 pesos el kilo, en Argentina está en 203 pesos el kilo, de acuerdo con reportes de México y de dicho país.

Programas para contener la inflación no bajaron los precios

Por otra parte, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario dijo que los programas o acuerdos gubernamentales para contener la inflación no lograron bajar los precios de los alimentos.

Consideró que el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) o el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apecic) no tuvo efectos y añadió: “Para bajar los precios no, pero para detener el proceso inflacionario sí”.

Explicó que funcionaron los programas contra la inflación en el sentido de que todo el sector está preocupado, igual que el gobierno, para tener alimentos para los 127 millones de mexicanos de manera accesible y oportuna.

Lee también Inflación en Argentina: qué se puede comprar con el nuevo billete de 2 mil pesos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vcr/mcc