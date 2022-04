Debido a su constante tos que a veces no le permitía seguir hablando durante su comparecencia ante senadores, la gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, aclaró que no tenía Covid-19.



“No es Covid, no se preocupe, no puede ser Covid porque ya me dio y justamente acabo de salir “, aclaró para luego seguir con sus respuestas a senadores que le cuestionaron sobre el tema del “madruguete “ del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Rodríguez Ceja afirmó que la autonomía del Banxico está vigente y así seguirá.

“La autonomía está vigente sin lugar a dudas, y estoy segura que así seguirá”, garantizó



Recordó que la autonomía fue otorgada en 1994, y desde entonces ha contribuido a mantener la inflación baja y estable a lo largo de los años.



Entre los beneficios de tener un banco central independiente, destacó que hemos tenido una inflación de un dígito, menos persistente y volátil en comparación al pasado.



Estableció que si bien la inflación se encuentra por encima de la meta del 3%, las expectativas se están consolidando hacia el objetivo de mantenerla baja y estable.



Sobre el tema de la moneda digital que emitirá Banxico en un plazo de tres años, afirmó que no se pretende sustituir a la de uso corriente .



Indicó que servirá junto con él a código Digital (CoDi) para aumentar la inclusión financiera.



En tanto, que para el caso de los cripto activos, advirtió que no están respaldados por ninguna autoridad regulatoria.

