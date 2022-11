Gerardo Esquivel, la nueva propuesta de México para el BID, informa Bloomberg

Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), será la nueva propuesta de México para presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esto de acuerdo con personas que estarían familiarizadas con la decisión y que fueron citadas por Bloomberg.

Según dichas fuentes, el gobierno habría decidido retirar la candidatura de Alicia Bárcena, actual embajadora de México en Chile, debido a preocupaciones de Estados Unidos por su postura política.

Sin embargo, Bárcena publicó este miércoles en Twitter que ella misma había solicitado retirar su candidatura al BID "por razones personales", e incluso aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo había acogido con afecto y comprensión.



Me he comunicado con el Presidente @lopezobrador_ quien ha acogido con afecto y comprensión mis razones personales por las cuales le he solicitado retirar mi candidatura al @el_BID Agradezco el apoyo recibido por @R_Ramirez_O @m_ebrard y sus equipos en este proceso.

