Fitch reduce perspectiva de crecimiento de México a 1.8% en 2022; prevé mayores presiones inflacionarias

La agencia Fitch Ratings redujo de 2 a 1.8% su estimado de crecimiento de la economía mexicana en 2022, con lo que la firma estima que el país no regresará a los rangos previos a la pandemia de Covid-19 hasta 2023, por debajo de la recuperación de sus pares en Latinoamérica.

“El impulso fiscal limitado a través de la pandemia y una reversión temprana de la relajación de la política monetaria han frenado la recuperación económica, ya que las autoridades priorizan la estabilidad macroeconómica. Las perspectivas de crecimiento se ven obstaculizadas aún más por la lentitud de la inversión, una tendencia que se relaciona en parte con el ruido político y la incertidumbre regulatoria”, dijo la firma.

En su actualización de perspectivas económicas correspondiente a junio, Fitch Ratings dejó en 1.9% su estimado de crecimiento del PIB de México para 2023 y 2024.

En tanto, la firma dijo que las condiciones globales adversas también están afectando las perspectivas económicas de México, incluidos precios más altos de la energía e interrupciones en la cadena de suministro, con lo que la demanda externa de Estados Unidos seguirá brindando apoyo, incluidos los envíos de remesas, pero en menor escala que en 2021.

“La inflación se ha acelerado a niveles no vistos desde 2001 debido al aumento de los precios de las materias primas, la interrupción de la cadena de suministro y los cambios en la demanda relacionados con la pandemia. La inflación general no solo es más alta, sino que se está ampliando, ya que la inflación subyacente también ha aumentado constantemente, incluidos los bienes y servicios no relacionados con alimentos”, dijo.

Programas para limitar el impacto social de la inflación

Fitch recordó que el gobierno ha implementado varios programas para limitar el impacto social de la inflación, incluido el estímulo fiscal para evitar aumentos en el precio de la gasolina y el compromiso con el sector privado para la estabilidad de precios en 24 artículos básicos.

“Los precios estables de la gasolina han impedido que la inflación alcance niveles aún más altos, pero esperamos un éxito limitado de otros programas gubernamentales. Proyectamos que el banco central de México continuará con su política de endurecimiento dada la persistencia de la alta inflación y para evitar contaminar aún más las expectativas de inflación”, dijo.

En ese sentido, destacó que es probable que la tasa de referencia de Banco de México aumente a 8.5 % en 2022 (un aumento de 250 puntos base durante el año) y luego otros 50 puntos base en 2023, muy por encima de sus previsiones anteriores de 7 % y 7,5 %, respectivamente.

Al cierre de año, Fitch Ratings espera una inflación de 5.3% en México, para reducirse a 4.2% en 2023 y regresar a los rangos dentro del objetivo del banco central hasta 2024, en un rango de 3.5 por ciento.

Ftich prevé mayores presiones inflacionarias globales

En su revisión de estimados de crecimiento económico mundiales, la firma dijo que las presiones inflacionarias globales continúan intensificándose, con implicaciones cada vez más adversas para las perspectivas de crecimiento.



En ese sentido, resaltó que los bloqueos recientes en China se suman a las presiones de la cadena de suministro de fabricación global. En tanto, las interrupciones en el suministro de energía y alimentos de la guerra entre Rusia y Ucrania están teniendo un impacto más rápido de lo esperado en la inflación europea.

Fitch Ratings añadió que las presiones inflacionarias también se están acumulando en el sector de los servicios, particularmente en EU y Reino Unido, donde los mercados laborales ajustados están impulsando el crecimiento de los salarios nominales.

“Hemos reducido nuestra previsión de crecimiento del PIB mundial para 2022 en 0.6 puntos porcentuales 2.9 %. La mayor revisión es para China, donde ahora esperamos que el crecimiento caiga a 3.7 % este año, por debajo de 4.8 % de marzo. Hemos revisado a la baja nuestras previsiones de crecimiento para EU. en 0.6 puntos porcentuales hasta 2.9 % y para la eurozona en 0.4 puntos porcentuales hasta 2.6%. Hemos recortado nuestra proyección de crecimiento mundial para 2023 en 0.1 puntos porcentuales hasta 2.7 por ciento”, detalló.

