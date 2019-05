OCDE respalda respuesta de México ante aranceles de EU

La OCDE respaldó a México al privilegiar el diálogo para resolver el tema de los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos.

“La decisión del presidente (Andrés Manuel López Obrador), de enviar a sus equipos y ver de qué manera se puede avanzar hacia un diálogo mucho más constructivo, es muy bienvenido”, dijo la Directora de la OCDE y Sherpa ante G20, Gabriela Ramos.

En entrevista en el marco del Women’s Forum Americas, aseguró que lo único que nos compete es buscar medidas de diálogo y cooperación para seguir avanzando.

Consideró que no debemos de dejar de confiar en los mecanismos multilaterales.

Mencionó que lo estamos viendo con el Brexit, que se ha complicado, porque no hay forma de romper los vínculos migratorios, culturales, financieros y comerciales sin dañar a la economía.

Coincidió que el tema migratorio no se va a resolver con tarifas.

Por eso hizo un llamado a utilizar a las organizaciones internacionales como la de Comercio y el G20 para avanzar en las perspectivas y cooperación.

“Nuestro llamado es decirle a los países que están tomando medidas defensivas que esto afecta a la comunidad internacional y que nadie saldrá bien librado”, alertó.

Gabriela Ramos explicó que lo está sucediendo, es que el comercio mundial se está desacelerando en los últimos años, precisamente por medidas unilaterales.

Lo que está pasando en el caso de México es una agudización de algo que ya venía de tiempo atrás y que comenzó entre socios comerciales importantes del G20, apuntó.

INVERSIÓN PARALIZADA

Pero el problema, es que las tensiones y guerras comerciales, lo que están haciendo es eliminar la confianza, que es un elemento fundamental para el crecimiento y la productividad, ponderó.

“Si no hay confianza los inversionistas no invierten; si ellos no saben que van a poder vender, pues no van invertir”, advirtió.

Refirió que en las perspectivas que dieron a conocer la semana pasada, indican que la inversión está totalmente paralizada porque los agentes de negocios no van a moverse hasta que no sepan lo que pasará.