Falta de cultura financiera cuesta caro, advierten

La inflación elevada que prevalece en el país está llevando a que el dinero pierda su valor ante el desconocimiento y falta de difusión de las instituciones financieras sobre productos de inversión en los cuales sí pueden obtener rendimientos, dijo la directora general de Actinver, Lorenza Martínez.

"Nuestro interés es comunicarlo claramente por la preocupación de que hay clientes que están afuera que tienen una pérdida importante por no acceder a estos productos, tal vez porque no estamos logrando llegar a ellos adecuadamente", dijo la directiva.

Este miércoles Actinver presentó un nuevo esquema de inversión para que un mayor número de mexicanos que tenga interés en obtener rendimientos en el contexto actual de alta inflación y tasas altas, pueda acercarse a este tipo de productos financieros aún sin ser expertos en finanzas.

"El objetivo es poder llegar a este segmento que no tenía acceso a buenas estrategias de inversión. Muchas veces una frustración, para mí cuando estaba del lado del gobierno, es que se ponía que la gente no sabe cómo un argumento para que no esté utilizando los productos financieros. Si la gente no está utilizando los servicios financieros es que nosotros como instituciones no estamos logrando ofrecerles lo que requieren", dijo la directiva.

A través de su plataforma tecnológica DINN, Actinver pone en el mercado estrategias de inversión con diferentes niveles de riesgo, volatilidad, rendimiento esperado y tiempo de permanencia sugerido, con lo que busca invitar a un mayor número de clientes a pasar del ahorro a la inversión y convertirlo en un hábito en la administración de su dinero.

Ante venta de Banamex, gobierno debe mantenerse como banca de segundo piso.

Ante el comentario del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se tenía la intención de comprar un 51% de acciones de Banamex, la directora general de Actinver, Lorenza Martínez, dijo que el gobierno debe mantener su rol de banca de segundo piso, dando garantías.

“En la historia de México y casi todos los países existe una banca del gobierno que busca complementar o soportar, en México ha sido importante porque ha funcionado como banco de segundo piso, ofreciendo garantías o ayudando a desarrollar nuevos productos financieros y bajando ciertos productos a segmentos de la población que no estaban disponibles si no existían ciertas garantías, en la medida que esto siga es algo sano y no hay riesgo que esto pueda cambiar”, dijo Martínez.

