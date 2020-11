Existen restricciones por las que México no entró al mercado panda: Gabriel Yorio

A pesar del interés que despertó para México el mercado Panda en China antes de explorar los Bonos sustentables, existen muchas restricciones que ya no lo hicieron tan atractivo, dijo el subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gabriel Yorio González.



“Antes de explorar el bono sustentable, estudiamos el mercado Panda, pero todavía existen restricciones legales sobre cómo se levantan los recursos y cómo se utilizan. Eso nos llevó a decidir a no incursionar en este mercado”, comentó el funcionario.



En el marco de la XLVIII Convención Nacional IMEF, Yorio expuso que China es un mercado de deuda que parece tener la escala suficiente para un emisor como México, que presenta una escala grande con un ticket de 1.5 o dos billones de dólares, y ese país asiático los puede absorber.



En las emisiones en el mercado chino los recursos de las emisiones se tienen que quedar ahí y se tiene que pedir autorización del Banco Central, por eso México optó por no acudir, pues es todo lo contrario de los bonos sustentables, acotó.

Consideró que en Asia, si bien hay apetito, es un mercado que todavía tiene que desarrollarse más y vincularse más a la movilidad global.



Al hablar de los bonos de impacto y su vínculo con la recuperación económica y sustentabilidad dijo que actualmente existen ocho trillones de dólares en activos en los fondos de ese tipo en donde cerca de tres mil fondos sustentables están comprando papeles con estos criterios, la mayor parte en Europa.



Comentó que para emitir el primer bono sustentable que colocó el gobierno federal en septiembre por 750 millones de euros a siete años, analizaron el mercado Panda.



Ya se habían hecho colocaciones de bonos tradicionales en francos suizos y libras esterlinas, pero vieron que había un apetito por parte de los fondos sustentables.

Reconoció que debido al impacto del Covid-19, se desvió la agenda de sostenibilidad porque nos hace centrarnos en dos problemas. Primero, en tratar de salir del Covid, y segundo, que la recuperación sea lo más rápido posible para que nos lleve a un crecimiento acelerado sustentable.



Lo anterior en un contexto en el que la mayor parte de los foros se habla que la recuperación debe ser sustentable, apuntó el funcionario.



Estableció que si bien en el corto plazo hay la disyuntiva de reactivar la economía lo más pronto posible y darle certidumbre al consumidor, en el mediano plazo tiende que ser sustentable.



Es decir, explicó que a través de la mezcla de políticas sociales como ambientales o verdes que se deben impulsar como país para podernos mover rápidamente hacia una senda de crecimiento.

