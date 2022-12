Estos son los bancos con más resoluciones a favor del cliente en quejas, según Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que de enero a octubre de este año atendió 94 mil 683 reclamaciones contra los bancos.

De acuerdo con el organismo, Scotiabank, Banorte, HSBC, BBVA, Banamex, Santander, BanCoppel, Banco Azteca y Banco Inbursa, registraron en conjunto 90 mil 486 reclamaciones, equivalente a 96% del total.

Según la Conducef, de acuerdo con su índice de reclamación que permite comparar a los bancos con independencia de su tamaño o participación de mercado, por cada 100 mil contratos, las instituciones con el mayor número de quejas fueron Scotiabank con 54 reclamaciones, Banorte con 39 y HSBC con 33.

Por ello exhortó a la población a "comparar antes de contratar algún producto o servicio financiero, ofrecido por las instituciones bancarias, para determinar lo más conveniente a sus necesidades”.

Resolución a favor del usuario

En tanto, las instituciones con mayor porcentaje de resolución a favor del usuario fueron BBVA con 44%, BanCoppel, Santander y HSBC con 37%.

En detalle, los productos más reclamados ante la Condusef fueron la tarjeta de crédito con 26% de participación, tarjeta de débito con 25% y cuenta de ahorro con 9%. En cuanto al porcentaje de resolución favorable al usuario, en tarjeta de crédito fue de 45%, en tarjeta de débito 35% y en cuenta de nómina 35%.

Las principales causas de reclamación fueron consumos no reconocidos con 20%, transferencia electrónica no reconocida con 16% y cargos no reconocidos en la cuenta con 8 por ciento.

En octubre de 2022, la Ciudad de México presentó el mayor número de reclamaciones para estos bancos con 20% de participación y un total de 18 mil 118 reclamaciones, quedando en segundo lugar el Estado de México con 12 mil 728 reclamaciones, es decir, el 14% del total.

