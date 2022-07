Esto puedes hacer si eres víctima de fraude bancario como la actriz Verónica Bravo

Al cierre de 2021 se registraron un total de 4 millones 209 mil reclamaciones por posible fraude contra bancos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

De acuerdo con datos del organismo, BanCoppel, Banco Azteca, Citibanamex, Banorte y BBVA agruparon 68% de las reclamaciones por este tipo por parte de sus clientes.

En total, los clientes reclamaron 21 mil 992 millones de pesos, de los cuales, los bancos devolvieron poco más de 6 mil millones de pesos.

Las quejas por posible fraude acaparan 70% de todas las reclamaciones que se realizan contra los bancos en México.

Entre las causas de reclamación consideradas como posible fraude destacan la apertura de caja sin autorización, apertura de cuenta no solicitada ni autorizada por el usuario, cliente y/o socio, cargos no reconocidos, consumos no reconocidos, entre otros.

Verónica Bravo, actriz y comediante quien interpreta a la "teniente Ramírez" denunció en redes sociales el robo de su dinero de la cuenta de BBVA, luego de que le fuera hurtado su teléfono celular.

A través de Twitter, la actriz denunció el uso de su cuenta bancaria.

Ante el suceso, la actriz explicó que ya se comunicó con el banco; sin embargo, le notificaron que no le iban a devolver el dinero sustraído. "BBVA ya me dijo dos veces que no me van a regresar mi dinero y que no se van a hacer responsables por este robo".

¿Qué hacer en caso de ser víctima de un fraude?

De acuerdo con la Condusef, lo primero que se debe realizar es la reclamación ante el banco, quien analizará el caso y determinará si procede o no el reclamo del cliente, para lo cual pueden transcurrir hasta 45 días.

De igual forma, se puede poner una queja ante la Condusef que también analizará el caso y mediará entre el banco y el cliente afectado.

Cabe recalcar que la Condusef por ley solamente tiene atribuciones para la conciliación y asesoría de los clientes que se hayan visto afectados por algún mal servicio en alguna institución financiera.

En tanto, también puede ofrecer defensoría legal gratuita siempre que existan elementos jurídicos suficientes y no se cuente con los medios económicos para contratar un abogado.

"Por otro lado, si el usuario decide promover un juicio ante los tribunales competentes con un abogado propio, en todos los casos quedará a su cargo cubrir los honorarios de éste o de los peritos y demás gastos que origine el juicio, así como las costas que, en su caso, deriven de resoluciones adversas emitidas por la autoridad jurisdiccional", explica la Condusef.



