Estas son las marcas de galletas saladas y Marías con información poco veraz: Profeco

Al menos hay ocho presentaciones de galletas saladas y Marías que tienen mejor contenido de lo que declaran, más grasa de lo que dicen tener e información incompleta, alertó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield.

En la Revista Del Consumidor del mes de febrero se dio a conocer un estudio hecho a 48 tipos de galletas, Marías, digestivas y de animalitos en las que encontraron ocho presentaciones cuya información del etiquetado “no es veraz”.



Las presentaciones de galletas en las que se encontró esta situación de información falsa son:

-Golden Hills galletas Marías, tiene hasta 27.9 gramos menos del contenido neto del que declara.

-Ke precio galletas Marías, ya que “no es veraz en el contenido energético declarado en la tabla nutrimental”.

-Galletas Marías Chedraui que “tiene hasta 59.5 gramos menos contenido neto del que declara”.

-Cuétara saladas que dicen ser “LA SALADA MÁS CRUJIENTE", con lo cual incumple la Norma Oficial Mexicana 051 por ser potencialmente engañosa la leyenda. Además de que contiene 9.5 g gramos cada 100 gramos de azúcares y no los declara.

-Golden Hills galletas saladas que no declara que contiene 6.5 gramos por cada 100 gramos de azúcares.

-Great Value, galletas saladas, sabor mantequilla, para botanear, tienen información poco veraz porque contiene hasta 68% más grasa de la declarada.

-Milena Cracker que contiene hasta 35% más grasa de la declarada en el etiquetado.

-Precíssimo galletas saladas que contiene 5.9 gramos /100 gramos de azúcares y no los declara en el etiquetado.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

rcr