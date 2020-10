En fraudes telefónicos, bancos no tienen obligación si es error del cliente: ABM

Ante el aumento de reportes de supuestos fraudes telefónicos a clientes de los bancos con llamadas supuestamente provenientes de los centros de atención a clientes de las instituciones financieras, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, dejó en claro que cuando se trata de un error del cliente al entregar su información, los bancos no tienen obligación de responder en caso de que haya perdido dinero.

“Cuando es un error del banco o cuando hay una falla en los sistemas o algo imputable al banco, respondemos de inmediato y ahí está la evidencia clara en los registros de, tanto la Condusef como de la Comisión Nacional Bancaria. Pero cuando no es el caso, pues no tiene el banco obligación de responder si es un error del cliente; si el cliente compartió su información confidencial con un extraño o con un tercero, la banca no tiene manera de parar una transacción porque usa lo que está registrado como acceso legítimo”, explicó el directivo.

Durante la pandemia han aumentado los casos de posibles fraudes a clientes de la banca, a través del vishing, técnica con la que se engaña a los clientes del bancos y se obtienen números de tarjeta, contraseñas, entre otros datos críticos de cuentas bancarias.

Es un engaño telefónico y tiene mucho que ver con la astucia y la argucia que usan estos delincuentes para engañar y las personas que lo hacen, desafortunadamente pensando que sí es una llamada del banco y les entregan sus claves”, explicó Niño de Rivera.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), ha reconocido un aumento de 7.7% respecto de 2019 durante la pandemia de Covid-19, donde por banco, Banorte tiene 70.7% de incremento, Scotiabank con 112.5% de incremento, Santander con 110.1% de incremento, BBVA y Citibanamex, en menor medida, con relación al número de operaciones.

“En los casos en donde terminan en el Poder Judicial, pues también respondemos y actuamos en consecuencia. Pero la banca siempre se responsabiliza por los casos en donde le asiste la razón al cliente”, dijo el presidente de la ABM.

Niño de Rivera destacó que se intensificarán las campañas de información por parte de los bancos para disminuir los casos de posible fraude entre sus clientes y recordó que los bancos nunca solicitan información ni claves de sus cuentas a sus usuarios.

“Vamos a hacer una campaña intensa para compartir con nuestros clientes la importancia de cuidar sus datos, de asegurarnos que no hay ningún banco que se dedique a hablarle a sus clientes para pedirle las claves, ninguno. Todas las llamadas son fraudulentas, hay que colgar de inmediato y si tienen duda, hablar a su banco a un teléfono que ellos conozcan y que tengan confianza que del otro lado está la persona que sí representa al banco”, dijo.

