Empresas industriales, con la mayor perspectiva de empleo para 2023, señalan especialistas en RH

El 40% de las empresas del sector industrial y de manufactura (producción de automóviles, textil, industria química, energía, etc.) realizarán contrataciones durante el primer semestre del 2023, de acuerdo con una encuesta realizada por Adecco México, empresa global especializada en recursos humanos.

Les siguen en orden de importancia, con el 38%, las compañías del área de servicios (todo lo relacionado con transporte, distribución, turismo, entretenimiento, etc.), que también tiene considerado realizar contrataciones en este periodo; en tanto que el sector primario (agricultura y ganadería) son las que menos contrataciones tiene considerado realizar, con el 7%.

El sondeo que se llevó a cabo entre directivos, principalmente de Recursos Humanos (40%) de todos los sectores económicos revela que las empresas de áreas industrial y de servicios son las que tienen mayor perspectiva de empleo en 2023, casi el 80% de estos sectores (77%) prevé ofrecer contrataciones permanentes.

“Sin duda es una previsión positiva para la generación de empleo formal que es lo que más se requiere en México. Esto está alineado con lo que se ha observado desde principios de año, en que se ha hablado de nuevas inversiones en el país, expansión de operaciones, etc. comentó Francisco Martínez Domene, presidente del Instituto y CEO de Grupo Adecco México.

En su opinión, México es un país privilegiado, tanto por su ubicación, como por la mano de obra y el bono de juventud. Ahora con el auge del "nearshoring", las empresas ven a México como el país más atractivo para ello.

Cifras de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) señalan que este año se generarán 750 mil empleos, gracias a las inversiones que están llegando al país por el nearshoring.

En tanto que el Inegi reporta que más del 57% de las personas tienen menos de 34 años en México, es decir, es un país predominantemente joven y esta característica es sumamente importante para el mundo laboral; pues es indicativo de un gran potencial de generar grandes talentos enfocados en las industrias que más se requieren en la situación económico laboral actual.

La encuesta realizada por Instituto Adecco también mostró que el 44% de las contrataciones de estas industrias serán para puestos operativos, 10% para mandos medios (supervisores, gerentes), 5% para posiciones directivas y el 40% restante para distintos puestos.

Así mismo, 80% de los directivos encuestados dijo estar dispuesto a contratar personal diverso, como gente con discapacidad y de la comunidad LGBT.

Finalmente, el estudio realizado por la empresa líder en capital humano señala que, de las empresas que no consideran contratar personal dentro del primer del semestre del año: 43% aún no tiene definido si habrá nuevas contrataciones, 17% tiene completa su plantilla laboral, 15% está pasando por ajustes y/o austeridad económica y el resto no especificó los motivos.

Por su parte, 40% de los candidatos tiene en sus prioridades tener un mejor salario.

