Luego de convertirse en accionista de Twitter, el magnate y Director Ejecutivo de Tesla, Elon Musk, preguntó a los usuarios de la red social si desean un botón de edición de texto de los tuits.

La peculiar encuesta del empresario contaba con las opciones de "yes" y "no", sin embargo, estas fueron mal escritas para dar intención a la encuesta.



Ante ello, la politóloga estadounidense Liz Wheeler comentó que de ser agregada esa función, muchos tuits virales se verían perjudicados.

"Este es mi argumento en contra de un botón de edición: ¿Qué pasa si un tweet se vuelve viral, muchos retweets y millones de impresiones, y luego el autor cambia completamente el significado? ¿No solo una solución gramatical, sino un cambio ideológico TOTAL? ¿O autopromoción desvergonzada?", explicó.



Here's my argument against an edit button: What if a tweet goes viral, lots of retweets & millions of impressions, & then the author completely changes the meaning? Not just a grammatical fix, but a TOTAL ideological change? Or shameless self-promote?

— Liz Wheeler (@Liz_Wheeler) April 5, 2022