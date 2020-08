¡Elige la mejor laptop para el regreso a clases!

A unos días del regreso a clases, que será a distancia por la pandemia, en el caso de la educación básica es importante adquirir un equipo de cómputo adecuado para los niños.

Inicialmente, se debe considerar una computadora portátil o laptop que pueda manejar nuevos programas y aplicaciones en el futuro.

Aspectos básicos

Intel recomienda al usuario preguntarse qué programas o aplicaciones son un requisito para las clases y si se usa videochat. Tras responder estos cuestionamientos, entonces se debe considerar el desempeño: si la computadora se usará para tareas básicas podría no ser necesaria una de gama alta.

El tamaño sí importa

La medida de la pantalla de una laptop tendrá influencia directa en el peso y el precio. Los tamaños comunes comienzan a partir de las 11 pulgadas y siguen hasta las 17 pulgadas.

Intel destaca que “la duración de la batería siempre es una preocupación”, pero establecerla no es tarea fácil para los fabricantes, pues depende de para qué se use, por lo que resulta mejor considerar las especificaciones generales.

Sobre la pantalla, Asus recomienda que sea cómoda y no canse la vista. También señala como importante que el tamaño de la pantalla no rebase 15 pulgadas, pues ello no sólo se refleja en la comodidad del usuario, sino en que el equipo se podrá adaptar y aprovechar en espacios pequeños.

Procesadores

Cuando los estudiantes están en edad escolar no se requiere de una laptop con características técnicas muy complejas, porque sólo se usan programas de paqueterías básicas, explica Asus. Para elegir una laptop adecuada, la marca recomienda considerar el uso que se le dará al procesador.

Almacenamiento

La memoria RAM es donde la información que pasa al procesador es almacenada.

“Si las tareas que estarás realizando son sencillas, es recomendable que optes por una laptop con una RAM de entre 4GB y 8GB”, señala Asus.