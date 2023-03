El sector, al rescate del First Republic Bank con 30 mil mdd

Washington/Ginebra.— Un grupo de instituciones financieras estadounidenses rescató al First Republic Bank con 30 mil millones de dólares, anunciaron en un comunicado conjunto.

“Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase y Wells Fargo anunciaron hoy que cada uno realizará un depósito no asegurado de 5 mil millones de dólares para First Republic Bank. Goldman Sachs y Morgan Stanley harán cada uno un depósito no asegurado de 2 mil 500 millones de dólares, y BNY Mellon, PNC Bank, State Street, Truist y U.S. Bank harán cada uno un depósito no asegurado de mil millones de dólares”, según el documento.

El jueves sus acciones ascendieron 10% tras desplomarse 36% a primera hora del día.

First Republic, que tiene sede en San Francisco, fue degradado a la categoría de basura el miércoles por Fitch Ratings y S&P.

Con este movimiento, se evita que First Republic siga el camino de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, cerrados por las autoridades el viernes y el domingo, respectivamente, en un movimiento que desató una corriente de pánico que llegó a Europa.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y otras instituciones públicas estadounidenses agradecieron el rescate del First Republic Bank.

“Esta muestra de apoyo por parte de un grupo de grandes bancos se agradece mucho, y demuestra la resiliencia del sistema bancario”, aseguraron.

La quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature Bank desató una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa, y ha obligado a las autoridades estadounidenses a dejar clara su confianza en el sistema bancario, asegurando que la situación es muy diferente a lo que sucedió en 2008 con la crisis económica.

Más ayuda

Las acciones del banco Credit Suisse se fueron por las nubes ayer con el anuncio de que el banco central suizo aceptó prestarle 54 mil millones de dólares para elevar la confianza en el segundo prestamista del país y responder a temores por el sistema financiero internacional tras la caída de dos bancos estadounidenses.

El banco se recuperó parcialmente de su debacle bursátil del miércoles, revalorizando ayer sus acciones en 20% en Zúrich tras haber perdido 24% un día antes. Además, las acciones de bancos europeos registraron leves aumentos ayer.