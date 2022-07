El recorte de Moody’s, reto para empresas

Si bien la rebaja en la calificación soberana de México por parte de Moody’s parece un tema lejano para el ciudadano común, puede traducirse en mayores complicaciones para que las empresas crezcan y se desarrollen, dijo Sergio Chagoya, socio del despacho Santamarina y Steta.

“Para los mexicanos, si queremos asociarnos con alguien del extranjero o atraer inversiones de otros países, eventualmente nos impacta porque va a ser más caro ese dinero, o de plano los interesados se van a ir a otros países”, dijo a EL UNIVERSAL.

Para el especialista en materias corporativa, regulatoria y de financiamiento de proyectos e infraestructura, el anuncio de Moody’s les pega a todos los ciudadanos debido a que, junto con el tipo de cambio y las tasas de interés, el grado de inversión y el perfil de riesgo de México son variables clave.

El viernes pasado, la agencia Moody’s degradó la nota soberana de largo plazo del país de “Baa1” a “Baa2”, con perspectiva estable, considerando que la actividad económica seguirá siendo afectada por débiles perspectivas de inversión y rigideces estructurales. Esta semana también anunció rebajas a las calificaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Chagoya dijo que las aportaciones y subsidios del gobierno federal, así como los ajustes al marco legal del sector energético, no han sido lo mejor para la salud financiera de Pemex, pues no se reflejan en cambios estructurales ni están en línea con las mejores prácticas mundiales. “A lo mejor para el discurso político, esta serie de medidas le podrán sonar bien al Presidente [Andrés Manuel López Obrador], a su equipo y seguidores, pero en la realidad económica y empresarial están lastrando y dañando más a esas empresas, y no las están dejando ser productivas”, recalcó.

El ajuste a la baja en la evaluación de Moody’s debería traducirse en un ajuste de las políticas económicas del país, consideró el experto, con la finalidad de que mejore el perfil crediticio.

CFE responde

Este miércoles, la CFE respondió a Moody’s, luego de que la agencia anunció el martes que redujo la calificación global de la empresa productiva del Estado de “Baa1” a “Baa2”.

A través de una nota informativa, dijo que “la evaluación de la Agencia Crediticia Moody’s se considera parcial e influenciada por eventos temporales.

“La reducción de la calificación crediticia de la CFE en la escala global es ajena al desempeño intrínseco de la empresa y obedece a la modificación que tuvo la evaluación crediticia del soberano”, explicó la empresa dirigida por Manuel Bartlett.

Aseguró que, si bien se han presentado factores coyunturales, exógenos y de corto plazo que no son exclusivos de la CFE, sus fundamentos técnicos, operativos, humanos y financieros permanecen sólidos y se están fortaleciendo a través de una serie de cinco medidas.

Entre esos puntos señaló mayores ingresos que permitirán mejorar el balance e indicadores financieros, un plan de coberturas de precios de combustibles y el fortalecimiento de nuevas líneas de negocio para incrementar ingresos y diversificar riesgos.