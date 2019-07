El rebelde de Banxico, hoy

Finalmente, hoy se da a conocer el nombre y los motivos del subgobernador del Banco de México que votó a favor de bajar la tasa de interés en 25 puntos base, o sea, en contra de sus compañeros de la Junta de Gobierno que se pronunciaron a favor de mantener el objetivo en 8.25%. Nos dicen que es casi seguro en la reunión del pasado 27 de junio, uno de los dos nuevos integrantes del instituto central ―Jonathan Heath y Gerardo Esquivel― fue el que acabó con la unanimidad. El consenso de analistas de la información económica señala al que ya había mostrado su discrepancia con el tono del comunicado de política monetaria. Así que hoy se despejará la incógnita y se podrá confirmar si ese señalamiento terminó materializándose en un voto en contra del nivel actual del costo del dinero, y buscando comenzar a relajar la política monetaria. Así, de entre ambos subgobernadores de reciente ingreso, la balanza se inclina hacia Gerardo Esquivel.

AMLO inquieta en el exterior

Si a su antecesor, Enrique Peña Nieto, le dedicaban portadas al inicio de su sexenio nombrándolo salvador del país, al presidente Andrés Manuel López Obrador la prensa extranjera le da un tratamiento distinto. Luego de la sorpresiva renuncia de Carlos Urzúa como titular de Hacienda, por medio de una carta reveladora, el Financial Times le dedicó su editorial a López Obrador, advirtiendo que debe reconocer la realidad económica. López Obrador proclama el fin del neoliberalismo, dice la publicación británica, pero está lejos de quedar claro si lo podrá remplazar con algo mejor. El tono se repitió en otros medios especializados. The Economist relató la noticia como el rompimiento del secretario de Hacienda de México con su “Presidente populista”. Y, para la revista Foreign Policy, los manejos de la 4T ya no se ven como riesgos o escenarios: en un artículo, afirma que la ruptura del gobierno profundiza la crisis económica que ya enfrenta México.

Espaldarazo para el SAT

En medio del escándalo que se suscitó con la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, nos dicen que la que salió bien parada fue la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat. Según nos reportan, si bien había diferencias con la funcionaria por no formar parte del equipo del ahora exsecretario, el presidente Andrés Manuel López Obrador, con palabras más, palabras menos, respaldó su trabajo más allá de las grillas internas en el gabinete económico que se dieron a conocer con la carta de renuncia de Urzúa. A propósito, respecto a las versiones de que el conflicto de interés denunciado por el propio Urzúa apuntaba hacia el SAT, nos dicen que no existe ninguno, pues Ríos-Farjat está casada con un abogado que vive en Monterrey, y no tiene parentesco o relación con el nuevo titular de la SHCP, Arturo Herrera.

Notimex: ¿terrorismo laboral?

Nos cuentan que lejos de tranquilizarse la operación interna en la agencia Notimex, dirigida por Sanjuana Martínez, este miércoles un cambio en su portal de internet terminó en amenazas y terrorismo laboral hacia sus empleados. Nos explican que al medio día “desapareció” su sección de noticias de Negocios, lo cual despertó dudas respecto a si la agencia seguiría llevando información sobre esa temática. El cambio provocó polémica en redes sociales, al grado de que, unas horas después, la sección reapareció en el portal de la agencia, pero ahora como “Economía”. Pero, la cosa no quedó ahí, pues nos comentan que al interior de Notimex se llevó a cabo una búsqueda del responsable de haber filtrado el cambio en el portal, e incluso hubo amenazas para los trabajadores, en caso de encontrarse culpables. Lo que preocupa, nos dicen, es que cada vez hay menos periodistas para cubrir noticias económicas, fundamentales en medio de la incertidumbre que generan la 4T y el entorno internacional.